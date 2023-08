Opera Gx: il browser per gamers svela “fake my history”

Dalla sua nascita nel 2019, Opera Gx è diventato rapidamente il browser preferito da milioni di giocatori alla ricerca di un'esperienza internet più customizzata. Oltre a innumerevoli opzioni di personalizzazione, tra cui temi di colorazione, effetti sonori, musica di sottofondo e un design ispirato ai giochi, Gx include limitatori di Cpu, Ram e larghezza di banda di rete che rendono il browser meno avido di risorse e lasciano più risorse del computer per il gioco. Con l’arrivo dell’ ultimo aggiornamento, il browser per i gamer ora protegge anche reputazione degli utilizzatori con Fake My History, una nuovissima funzione che sostituisce la cronologia di navigazione più discutibile con una nuova versione dopo due settimane di inattività.

Ecco come funziona: si continuerà a navigare normalmente, incappando nel millesimo video di gatti, tuffandosi a capofitto nelle tane delle teorie cospirative e, occasionalmente, concedendosi anche qualche contenuto vietato ai minori.

Ma dopo 14 giorni consecutivi di inattività, Opera Gx farà una ragionevole supposizione: che l’utilizzatore sia caduto in un pozzo senza fondo o che abbia deciso di punirsi passando a un altro browser. Come regalo di commiato, il browsersostituirà la cronologia di navigazione con una versione completamente fittizia così, nel caso in cui un partner, genitore o coinquilino ficcanaso voglia dare una sbirciatina postuma alla cronologia, potrà meravigliarsi dei gusti online (falsamente) impeccabili che riempiono il passato digitale dell’utilizzatore trovando ricerche web come «opportunità di volontariato locale», «corsi online gratuiti per la crescita personale», «come incoraggiare il voto nella mia comunità», «come costruire una casetta per gli uccelli» e altre query che renderebbero orgogliose anche le nonne.

Dopo l'adesione, le persone possono far cancellare automaticamente la cronologia del browser dopo 14 giorni consecutivi di inattività e sostituirla con una serie accuratamente selezionata e predefinita di vari Url. Per non aspettare, il browser da anche la possibilità di selezionare la casella «Fai finta che io sia già morto» e la caratteristica entrerà immediatamente in funzione. Il browser include anche la funzione Hot Tabs Killer, che consente agli utenti di eliminare le schede che consumano più risorse, e GX Cleaner per eliminare i vecchi file indesiderati.

«Nella vita non esistono salvataggi, respawn o checkpoint: tutto può accadere. Quando succederà, per cosa verrete ricordati? Con Fake My History, cancelliamo l'immagine e sostituiamo i vostri scandali digitali con una versione totalmente falsa del vostro passato di navigatori», ha dichiarato Maciej Kocemba, di Opera Gx.