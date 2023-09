Google Voli ti aiuta a seguire e prenotare il volo più economico

I prezzi dei voli cambiano frequentemente ma, con gli strumenti giusti e un pò di perseveranza, spesso è possibile trovare tariffe convenienti. Tuttavia, la regola d’oro rimane la prenotazione anticipata, soprattutto se vogliamo volare nei periodi di maggior afflusso e i nostri piani non ci permettono una grande flessibilità nelle date. A questo proposito, Google mette a nostra disposizione Google Voli, un validissimo strumento in grado di aiutarci a trovare ottime offerte.

Google Voli, infatti, ci permette di vedere immediatamente se i prezzi attuali relativi alla nostra ricerca sono bassi, tipici o alti rispetto alle medie passate per la stessa tratta.

Resta però l’annosa domanda: è meglio prenotare subito o attendere che arrivino i prezzi più bassi?

Una volta inseriti i dati della ricerca, Google Voli ci mostrerà il periodo durante il quale i prezzi per la destinazione preferita, sono stati generalmente più bassi.

In questo modo sapremo il momento più economicamente favorevole per prenotare il nostro viaggio che, solitamente, si aggira intorno ai due mesi prima della partenza. Tuttavia, grazie a Google Voli, potremo scoprire che i prezzi, per quella determinata tratta, di solito scendono in prossimità del decollo, e quindi decidere di aspettare prima di prenotare. In ogni caso, Google ci aiuterà a prendere la nostra decisione con una maggiore consapevolezza e senso di fiducia.

Comunque, nel caso decidessimo di attendere tariffe più basse prima di prenotare, il monitoraggio dei prezzi di Google Voli può fare gran parte del lavoro per noi. Infatti, quando abilitiamo il monitoraggio, verremo automaticamente avvisati se il se i prezzi dei voli scendono in modo significativo. È possibile impostare il monitoraggio per date specifiche o, in alternativa, date flessibili. Infine Google Voli ci concede di attivare il monitoraggio dei prezzi "Qualsiasi data" per ricevere e-mail sulle offerte in qualsiasi momento nei successivi tre-sei mesi. Per abilitare questa funzione, dobbiamo però assicurarci di aver effettuato l'accesso al nostro account Google.

Alcuni risultati, selezionati dalla ricerca di Google Voli, mostreranno inoltre, un badge colorato di garanzia del prezzo. Questa simbologia fa parte di un programma, ancora in fase di sperimentazione, che consente di prenotare itinerari selezionati in partenza (per il momento) solo dagli Stati Uniti, direttamente con Google. Il badge, in questi casi, sta a significare che Google è particolarmente sicuro che la tariffa visualizzata non scenderà prima della partenza. A questo riguardo, il programma prevede che la tariffa venga monitorata fino ad un giorno prima del decollo e, se il prezzo dovesse scendere, Google ci rimborserà della differenza tramite Google Pay.

Tendenze delle prenotazioni dei voli nel 2023

Oltre a questi strumenti, Google già dal 2022 raccoglie informazioni riguardanti le tendenze storiche sull’andamento di prezzi allo scopo di aiutarci a viaggiare con un badget limitato. I risultati, confrontati con i dati emersi finora nel 2023, mostrano come la maggior parte degli insight validi per il 2022 siano tuttora validi: in particolare, fare uno scalo, ove possibile, o evitare le partenze nel fine settimana, sono tra i modi migliori per risparmiare sul costo dei voli. In aggiunta, quest’anno, per i voli nel periodo di Natale e per quelli in partenza dagli States verso l’Europa, il consiglio di Google è quello di prenotare prima del solito. Più in dettaglio: