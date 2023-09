IPhone, cambia il caricabatterie: addio ai Lightning, arrivano i nuovi cavi Usb-C (anche per AirPods)

La Apple sta per abbandonare i cavi di ricarica Lightning, adattando i nuovi iPhone a quelli USB-C. La svolta arriverà il 12 settembre, con la presentazione dell'iPhone 15. Un cambio che toccherà tanti consumatori affezionati all'azienda della mela, forzato dall'Unione Europea, che ha stabilito che i produttori avrebbero dovuto uniformarsi entro la fine del 2023.

Il passaggio da Lightning a USB-C, nell'immediato avrà un impatto limitato sui consumatori.

I possessori dei vecchi modelli di iPhone e AirPods potranno continuare a usare i vecchi cavi di ricarica e si dovranno adattare solo in caso di acquisto di un nuovo modello dell'azienda californiana.

La protesta di Apple

La Apple si era opposta al cambiamento imposto dalla UE, ma - scrive Bloomberg - il 12 settembre presenterà la novità come una «svolta positiva», solo per una questione comunicativa verso il mercato. Ma i problemi per l'azienda fondata da Steve Jobs non sono pochi. Apple rischia infatti di perdere parte dei ricavi derivanti dalle licenze da parte dei produttori di accessori che hanno utilizzato Lightning. Inoltre, ha dovuto dedicare risorse tecniche e denaro al passaggio all'USB-C. Senza dimenticare che una maggiore compatibilità con Android potrebbe rendere più semplice per i clienti abbandonare Apple.

La reazione dei clienti

Quando Apple passò al cavo Lightning, ci fu indignazione tra i clienti. Il rischio è che lo stesso possa accadere anche stavolta, nonostante l'azienda della mela stavolta abbia subito il cambio.