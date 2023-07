Apple iPhone 14, le vacanze sono più sicure con il melafonino al seguito

Con l’arrivo della bella stagione e dei mesi estivi cominciano anche le tanto attese vacanze. Che si parta per il mare, per la montagna o per una breve fuga dalle città in cerca di relax è più che mai utile avere sempre a portata di mano i dispositivi che la moderna tecnologia ci mette a disposizione, i quali potrebbero rivelarsi fondamentali per prevenire o fronteggiare potenziali situazioni di pericolo.

Solo per citare un esempio, la disavventura, vissuta recentemente da due turisti stranieri in vacanza in Toscana, avrebbe potuto avere un epilogo infauso se i due malcapitati non avessero avuto al seguito iPhone.

L’ultima versione del celebre melafonino di Apple infatti, dispone di un innovativo servizio di sicurezza Sos emergenze via satellite, una innovativa tecnologia che consente di inviare e ricevere messaggi con servizi di emergenza ci si trova al di fuori della copertura cellulare e wi-fi.

Inoltre, se il possessore desidera rassicurare amici e familiari sulla propria posizione mentre è in viaggio in un'area priva di copertura cellulare o wi-fi, è possibile aprire l'app Dov’è e condividere la propria posizione via satellite.

Questo servizio rivoluzionario mette in contatto la persona in difficoltà con centri di smistamento in cui operano specialisti in emergenze formati da Apple e pronti a contattare i Psap (Public Safety Answering Point) o call center dei servizi di emergenza per conto del chiamante, per fornirgli l'aiuto di cui ha bisogno.

La caratteristica descritta, ricalca esattamente quanto avvenuto per mettere i sicurezza i due turisti, i quali, persi nei boschi intorno a Londa, in Mugello, e senza possibilità di chiamare i soccorsi né di visionare le mappe perchè la zona era priva di segnale cellulare, sono riusciti ugualmente ad inviare un messaggio di richiesta di aiuto attraverso il sistema satellitare del loro iPhone. La segnalazione, raccolta dalla centrale operativa messa a disposizione dalla Regione Toscana, è stata immediatamente smistata agli organi competenti che si sono attivati per recuperare i dispersi.

Grazie alla funzione Sos emergenze via satellite, iPhone è in grado di chiamare in modo semplice e rapido i servizi di emergenza semplicemente tenendo premuti il tasto laterale e uno dei tasti del volume finché non viene visualizzato il cursore 'Sos emergenze’. A questo punto, sullo schermo dello smartphone appare un'interfaccia di facile utilizzo che aiuta a usare una connessione satellitare. Un breve questionario aiuta la persona a rispondere a domande vitali con pochi semplici tocchi, che vengono trasmessi ai soccorritori nel messaggio iniziale, garantendo così che siano in grado di capire rapidamente la situazione e la posizione del chiamante. Dopo il questionario, l’intuitiva interfaccia guida verso il punto del cielo in cui puntare iPhone per connettersi e inviare il messaggio iniziale. Questo messaggio include le risposte al questionario, la posizione, compresa l'altitudine, il livello della batteria dell'iPhone e la cartella clinica, se abilitata. Apple ha progettato e realizzato componenti e software specifici che consentono ad iPhone 14 di collegarsi alle frequenze uniche di un satellite senza un'antenna ingombrante. È stato inoltre sviluppato un algoritmo di compressione del testo per ridurre di 3 volte la dimensione media dei messaggi, rendendo l'esperienza il più veloce possibile. In condizioni di cielo sereno, il messaggio viene inviato in soli 15 secondi.