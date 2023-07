Novità in casa Garmin: arrivano Fenix 7 Pro e Epix Pro

Con la nuova serie Pro di fēnix 7 ed epix, gli outdoor watch mostrano la loro anima più competitiva e ambiziosa, equipaggiati con strumenti e funzioni che lerendono vicina alla perfezione. Garmin le ha concepite per supportare atleti e amanti dell’outdoor in tutte le sfaccettature e spingerli a dare il massimo in qualsiasi contesto. Tra le novità, le serie Pro sono dotate di funzioni dedicate all’allenamento e alla gara, una navigazione ancora più chiara e un monitoraggio approfondito e continuo dello stato di forma fisica.

Fēnix 7 Pro mette sul piatto una durata della batteria ancora più ampia: la tecnologia di ricarica solare è estesa ora a tutti i modelli della gamma, sia nelle versioni Power Sapphire con vetro zaffiro sia nelle versioni Power Glass. Grazie a questa imponente dotazione tecnologica, l’autonomia è estesa fino a 37 giorni in modalità smartwatch e fino a 1391 ore con Gps attivato in Expedition Mode: una durata incredibile che dilata ulteriormente il tempo tra una ricarica e l’altra.

Epix Pro invece, garantisce un’autonomia fino a 31 giorni e strizza l’occhio a chi sceglie lo smartwatch in base alle proprie esigenze estetiche e di indossabilità, in quanto arriva in tre nuove dimensioni che risultano perfette per qualsiasi polso. La torcia a Led, introdotta lo scorso anno come dotazione solo per i modelli 7x, oggi è integrata su tutte le versioni di fēnix 7 Pro ed epix Pro, per garantire un allenamento in tutta sicurezza anche durante le uscite notturne.

Entrambe le serie sono state studiate da Garmin per accompagnare atleti di qualsiasi livello durante tutte le sfide con dozzine di app per lo sport e funzioni specifiche; questa impareggiabile dotazione è arricchita da una suite di strumenti per l’allenamento, in grado di fornire valutazioni immediate e a lungo termine su prestazioni, piani di lavoro e obiettivi. Quotidianamente, è possibile ricevere un valore sulla predisposizione all’esercizio in modo da poter valutare il training load della giornata, mentre metriche di allenamento come Endurance Score e Hill Score, Vo2 max, Training Status e altro ancora, permettono di valutare le prestazioni complessive.

Mentre si sta correndo, PacePro fornisce indicazioni sull’andatura da mantenere sulle diverse fasi del percorso, mentre ClimbPro visualizza informazioni in tempo reale su ascese e discese complessive per arrivare al traguardo. La funzione Passo Medio Regolato su Pendenza fornisce un dato della velocità equivalente proiettato su terreno pianeggiante, con l’applicazione dello stesso sforzo: un’informazione importante per avere una maggiore consapevolezza del livello di prestazione durante una corsa di trail running. Inoltre, per evitare il burnout, le informazioni sulla Stamina monitorano il volume dell’energia residua, per evitare di consumarla del tutto da inizio a fine gara. Per prepararsi al meglio per il giorno della gara, un widget dedicato, il Race Widget, fornisce suggerimenti per l’allenamento, workout personalizzati e previsioni meteorologiche, disegnando un quadro completo dello stato di forma fino a poco prima della competizione. Inoltre, è possibile visualizzare workout giornalieri personalizzati suggeriti, strutturati in base al proprio storico di performance, tenendo anche conto delle competizioni imminenti che vengono aggiunte al calendario Garmin Connect.

fēnix 7 Pro

Garmin propone ben dodici nuovi modelli, nelle versioni fēnix 7s Pro con cassa da 42mm e display touchscreen da 1,2 pollici, fēnix 7 Pro da 47mm e display da 1,3 e fēnix 7x Pro con cassa da 51mm e display da1,4.

Ogni modello presenta un display a ricarica solare touchscreen, che si accompagna ai classici pulsanti e a una cassa in polimero fibrorinforzato con lunetta in acciaio o titanio. I modelli dotati di lente in vetro zaffiro nelle versioni Power Sapphire sono ultra-resistenti e al contempo arricchiti dalla tecnologia di ricarica solare.

Le versioni Sapphire, disponibili con lunetta e fondello in acciaio o in titanio, integrano mappe TopoActive Europa già installate e con memoria sufficiente per installarne di nuove gratuitamente anche via Wi-Fi. Un grande livello di robustezza si ritrova anche nella versione Power Glass, che combina ricarica solare e semplicità d’uso del display touchscreen. La durata della batteria garantisce un utilizzo in modalità smartwatch da 14 giorni nella versione “S” fino ai 37 giorni della versione “X”. Ma è con modalità Gps attivata che la carica della batteria si manifesta in tutta la sua utilità: fino 122 ore per la versione x e fino a 139 giorni in modalità di risparmio energetico Expedition.

Epix Pro

Disegnata e sviluppata per essere indossata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la serie epix Pro combina un design votato allo sport e alla resistenza con materiali esclusivi come zaffiro e titanio, ancora più straordinari grazie all’incredibile luminosità del display Amoled. Un touchscreen ad alta sensibilità, affiancato alla classica interfaccia a pulsanti, consente un rapido accesso a mappe, parametri e statistiche fitness, notifiche smart e altro ancora. Compatibile con un’ampia varietà di cinturini QuickFit in metallo, pelle, nylon e silicone, epix Pro è lo sportwatch perfetto indipendentemente dall’attività e dall’ambiente: esclusività e anima outdoor in ufficio, performance e affidabilità in montagna. Anche per questa serie sono disponibili versioni con lunetta e fondello in acciaio e versioni in acciaio con lente in Gorilla Glass.

Con un set completo di funzioni dedicate alla navigazione, fēnix 7 Pro ed epix Pro permettono di muoversi consapevolmente in qualsiasi ambiente, con mappe dettagliate, precisione del sistema di ricezione satellitare e funzioni in grado di limitare il consumo energetico della batteria pur mantenendo affidabilità di posizionamento. La tecnologia SatIq e il ricevitore multi-banda, combinato al chipset di ricezione multi-Gnss, offrono un’alta sensibilità di ricezione, in qualunque condizione, equilibrando contestualmente il consumo energetico della batteria. Mappe TopoActive multi-continente sono disponibili su versioni Sapphire e scaricabili gratuitamente su tutti i modelli della serie. Per gli amanti della neve, la mappa SkiView precaricata offre informazioni su oltre 2.000 località sciistiche, oltre a mostrare nome della pista e difficoltà. Quando si desidera percorrere un sentiero nuovo o correre in una zona sconosciuta, è possibile affidarsi alla funzione Round Tri Routing, in grado di creare percorsi ad anello sfruttando mappa e database Trendline, un contenitore che raccoglie la densità di passaggio degli sportivi in determinate zone.

Con l’ampia durata della batteria, garantita sia dalla ricarica solare sulla serie fēnix 7 Pro, sia dall’hardware ottimizzato di epix Pro, questi nuovi modelli sono concepiti per dilatare i tempi tra una ricarica e l’altra. Maggior tempo al polso significa avere a disposizione approfondimenti sullo stato di salute e benessere ancora più dettagliati, poiché le analisi possono contare su una corposa mole di informazioni, raccolte per tempi prolungati. Se associate a uno smartphone compatibile, le serie Pro consentono di ricevere notifiche smart, mentre le funzioni di sicurezza e monitoraggio come Incident Detection e LiveTrack consentono di allenarsi con maggiore tranquillità poiché permettono di contare su un messaggio di emergenza automatico in caso di caduta accidentale. Non solo sport ma anche funzioni per migliorare la qualità della vita in ogni momento, come il pagamento rapido e sicuro con la soluzione contactless Garmin Pay e la possibilità di ascoltare brani da Spotify, Deezer o Amazon Music (è richiesto un abbonamento premium) senza la necessità di portare un telefono nella tasca.

fēnix 7 Pro nelle dimensioni 42mm, 47mm e 51mm e in 12 nuovi modelli ha un prezzo a partire da 849,99 euro.

epix Pro arriva in tre dimensioni: 42mm, 47mm e 51 mm. La serie si compone di 12 nuovi modelli con diverse proposte cromatiche, disponibili nelle versioni Sapphire con vetro zaffiro. epix Pro è disponibile a partire da 949,99 euro.