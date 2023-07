Sony presenta un Home Theatre portatile con audio spaziale

Sony ha presentato presenta Ht-Ax7, un sistema home theatre portatile che offre un modo nuovo di fruizione dell’intrattenimento in qualsiasi punto della casa. Semplicemente posizionando i tre speaker intorno a noi,possiamo vivere una coinvolgente esperienza audio ovunque si desideri.

La tecnologia 360 Spatial Sound Mapping genera numerosi speaker virtuali davanti, dietro e in alto, creando un ambiente sonoro avvolgente in grado di circondare gli ascoltatori. Basta posizionare i tre speaker per sperimentare le sensazioni dell’audio surround come al cinema, senza dover ricorrere a diffusori incassati nel soffitto o altre configurazioni speciali.

Ht-Ax7 è dotato anche dell’algoritmo Sony per upmixer, che trasforma il suono stereo in audio surround tridimensionale.

L’upmixer analizza il suono in tempo reale, separa i singoli elementi sonori e li ridistribuisce, creando un’esperienza di ascolto più ricca. L’effetto campo sonoro può essere attivato per avere un audio di tipo surround anche con contenuti a 2 canali, come quelli dei servizi di streaming.

Con i tre speaker collocati agli angoli della stanza, l’home theatre genera un audio immersivo che rende più piacevole qualsiasi attività. Esso si installa facilmente, senza necessità di configurazioni particolari: basta posizionare gli speaker e grazie alla connettività wireless completa, non sono richieste ulteriori e complesse configurazioni.

L’autonomia della batteria fino a 30 ore e la connettività wireless via Bluetooth, consentono al dispositivo di essere collegato in qualsiasi stanza della casa e, adifferenza dei tradizionali sistemi home theatre che obbligano a star seduti davanti alla Tv, con il suo design portatile l’Ht-Ax7 regala una fruizione innovativa dei contenuti, da qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth, completamente wireless. Gli speaker posteriori rimovibili sono leggeri, si trasportano con una sola mano e si posizionano con facilità ovunque.

Il sistema audio è facilmente installabile anche con la Sony | Home Entertainment Connect app. Una volta scaricata, l’app guida nella procedura iniziale e nella risoluzione dei problemi, consentendoti di gestire il volume, il campo sonoro e altre opzioni, sempre dallo smartphone. Grazie ancora una volta alla tecnologia Bluetooth, la connessione è ottimale e gli speaker wireless posteriori vengono automaticamente associati all’unità principale: è sufficiente posizionare gli speaker nella stanza, premere Play e immergersi nel suono.

Ht-Ax7 sarà disponibile a partire da settembre 2023.