Crash Team Rumble per PlayStation e Xbox è arrivato

Tutti i fan del mitico Crash possono essere felici per l’arrivo di Crash Team Rumble, pubblicato da Activision e disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Sviluppato da Toys for Bob, Crash Team Rumble porta il multiplayer su un nuovo livello, consentendo ai giocatori su più console di fare squadra, con un gameplay frenetico team-versus-team, elementi strategici emozionanti e azione divertentissima. I giocatori possono scegliere otto eroi e cattivi e giocare attraverso nove arene epiche piene di pericoli, casse esplosive e tonnellate di divertimento. I personaggi disponibili al lancio includono Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio, e il nuovo personaggio dell'universo Crash - Catbat. Tantissime sono le nuove sorprese sono in serbo per i fan, con contenuti stagionali post-lancio tra i quali nuovi personaggi, arene, modalità, poteri, eventi a tempo limitato, opzioni di personalizzazione e altro ancora. Durante la stagione 1 arriveranno anche Ripper Roo e N. Gin!

In Crash Team Rumble i fan possono giocare sfruttando un roster di amici e nemici dell'universo Crash, ognuno dei quali rientra in uno dei tre ruoli - Blocker, Booster, o Scorer.

Le squadre utilizzano strategicamente i diversi ruoli per lavorare insieme per essere la prima squadra a lasciare il maggior numero di frutti alla loro banca Wumpa, impedendo contemporaneamente alla squadra avversaria di segnare. Poteri Reliquia unici portano un ulteriore elemento strategico al gioco, che i compagni di squadra possono utilizzare per ottenere il sopravvento quando segnano, portando il loro team alla vittoria.

Crash Team Rumble è disponibile al costo di 29.99 euro per la Standard Edition e 39.99 euro per la Deluxe Edition. La prima offre il gioco completo, ulteriori contenuti stagionali post-lancio, modalità a tempo limitato e il Pass Premium Battle Stagione. La Deluxe Edition contiene tutti i contenuti della versione Standard, oltre a 25 Premium Battle Pass Tiers sbloccati istantaneamente durante la Stagione 1, il Season 2 Premium Battle Pass e il Proto Pack digitale che include una serie di opzioni di personalizzazione per ogni eroe e cattivo al lancio e altri oggetti. Entrambe le edizioni offrono ai giocatori l'accesso agli entusiasmanti contenuti stagionali post-lancio.