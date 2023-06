Garmin Approach S70, ecco il nuovo golfwatch con display amoled

Sono già trascorsi sette anni da quando Garmin ha fatto il suo debutto nel mondo del golf, sviluppando soluzioni che contribuiscono a migliorare il gioco di numerosi professionisti e migliaia di amatori. Con l’obiettivo di accompagnare lungo le 18 buche golfisti di ogni livello, l’azienda ha annunciato Approach S70, nuovo arrivato della famiglia di dispositivi progettati per esperti e neofiti del green. Disponibile in due differenti misure con cassa da 47 e 42mm, il golfwatch presenta un display Amoled super luminoso che permette di visualizzare in modo dettagliato 43.000 campi da golf precaricati e molteplici statistiche di gioco, anche sotto la luce diretta del sole.

Grazie alle funzioni dedicate al mondo del golf, Approach S70 è l’alleato perfetto per tutti gli amanti di questo sport. Per esempio, il nuovo Virtual Caddie fornisce suggerimenti ancora più precisi sul bastone da utilizzare, in base ai dati registrati in precedenza e alle performance ottenute. La funzione PlaysLike Distance, già presente sui modelli precedenti, calcola la traiettoria del colpo (e di conseguenza il punto in cui cadrà la pallina) in base alle pendenze del campo.

Su Approach S70, questa funzione è ancora più precisa poiché, grazie al barometro integrato, tiene conto anche del vento, della pressione atmosferica, della temperatura e dell’umidità.

Con un’autonomia fino a 16 giorni in modalità smartwatch e fino a 20 ore in modalità Gps, i nuovi dispositivi della serie Approach possono essere utilizzati per giocare più buche ma anche per la vita lontana dal campo, senza necessità di ricarica.

Oltre ai campi da golf precaricati, dislocati in tutto il mondo, Garmin con questa versione ha anche migliorato la funzione Virtual Caddie, che ora consente di monitorare i dati della dispersione del tiro e di ricevere consigli basati sullo storico delle performance, sulla densità dell’aria e su numerosi altri fattori. Inoltre, grazie ai dati Green Contour, è possibile giocare al meglio chip e putt, avvalendosi della isualizzazione grafica delle pendenze del green (necessita di abbonamento). Infine, con la funzione AutoShot e i sensori di tracciamento Approach Ct10 (venduti separatamente), è possibile analizzare il dettaglio dello swing.

La sinergia tra una meticolosa selezione dei materiali e la cura nella progettazione delle linee e dei dettagli stilistici rende la famiglia Approach S70 perfetta sul green e non solo. Caratterizzata da un design elegante, una lunetta in ceramica che accoglie una lente antigraffio e uno schermo Amoled touchscreen, la serie Approach presenta due colorazioni White e Powder Gray. Queste scelte stilistiche restituiscono un golfwatch senza tempo, completamento ideale di ogni outfit, sia sportivo che formale, che permette di non rinunciare mai al proprio stile. Il meccanismo di aggancio QuickFit, con anse da 20 mm nella versione small e da 22 mm in quella black, permette una rapida personalizzazione del cinturino.

Grazie ad Approach S70 è possibile tenere traccia dei dati di gioco, migliorare la propria tecnica e monitorare salute e attività fisica ogni giorno. I profili sport precaricati consentono di allenarsi in maniera ancora più semplice, tenendo sotto controllo frequenza cardiaca, Body Battery, qualità del sonno e molto altro. Il wearable permette, inoltre, di creare allenamenti personalizzati scegliendo tra oltre 1600 esercizi con la funzione Garmin Coach. Con la Serie Approach è inoltre possibile restare sempre connessi, ricevere notifiche direttamente al polso, pagare comodamente dall’orologio con Garmin Pay e ascoltare musica dalle app Spotify, Deezer o Amazon Music se abbinato a cuffie wireless. La disponibilità è immediata ed il prezzo parte da 699,99 euro.