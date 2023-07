Sony lancia "a6700”, la fotocamera APS-C più avanzata di sempre

Sony ha presentato la a6700, una fotocamera che combina le avanzate funzionalità foto e video delle più recenti full-frame con un design compatto, dando vita alla fotocamera Sony mirrorless aps-c più avanzata di sempre. Coniugando un sensore d’immagine CmosExmor R retroilluminato da 26,0 megapixel effettivi, con la velocità e la potenza dell’avanzato processore BionzXr di Sony, la nuova “a6700“, raggiunge sorprendenti livelli di performance, pur conservando un design compatto e leggero.

Essa supporta la registrazione video 4K ad alta risoluzione fino a 120 fps, 14+ stop di gamma dinamica per catturare ogni dettaglio, anche in condizioni avverse o di scarsa luminosità, e vanta il profilo immagine S-Cinetone per immagini di qualità cinematografica senza colour grading e una riproduzione impeccabile dei toni della pelle. In più, per videomaker e vlogger, Sony ha anche annunciato l’uscita del microfono shotgun “Ecm-m1“ , in grado di riprodurre un audio di alta qualità grazie a otto modalità di acquisizione del suono, compresa quella stereo.

La gamma di sensibilità Iso standard va da 100 a 32000, sia per le foto che per i video, garantendo elevata sensibilità e bassi livelli di rumore. La migliorata riproduzione cromatica garantisce una resa naturale di soggetti come piante e persone, mentre la funzione Creative Look consente un’espressività visiva unica.Eredità del modello a7r v, l’unità di elaborazione basata su Ia consente l’Af (autofocus) con riconoscimento in tempo reale. Spingendosi un passo oltre il riconoscimento di persone e animali della serie a6000, la funzione individua ora in modo accurato soggetti diversi, tra cui persone, animali, uccelli, insetti, auto/treni e aerei, per rispondere alle diverse necessità di espressione creativa.



Sfruttando una quantità di dati equivalente al 6k, la a6700 realizza video in 4k di qualità superiore, inclusa la registrazione di filmati in 4k con un frame rate di 120 fps. La fotocamera vanta anche S-Log3, con 14+ stop per una gradazione straordinaria.

Dotata inoltre della funzione S-Cinetone, a6700 garantisce spettacolare resa dell’incarnato e valorizzazione del soggetto, tecnologie perfezionate con lo sviluppo della serie Cinema Line, mentre l’inquadratura automatica basata su Ia traccia i soggetti, senza bisogno di spostare manualmente la fotocamera. Il corpo macchina ospita una slitta multi-interfaccia (Mi) compatibile con interfacce audio digitali. Utilizzare la a6700 con il nuovo microfono shotgun Ecm-m1, consente la trasmissione audio direttamente in formato digitale, per un suono di elevata qualità e senza distorsioni.

Il design compatto (circa 12 cm × 7 cm × 8 cm; peso di circa 493 g.) rende la fotocamera facilmente trasportabile. Essa dispone di uno schermo Lcd touch, orientabile in più direzioni, abbinato a un menu touch moderno di facile funzionamento. Sono incluse anche una ghiera anteriore personalizzabile e una ghiera per passare da una modalità all’altra – fotografia, video e s&q. Sony ha integrato anche un sistema ottico di stabilizzazione delle immagini a 5 assi con una compensazione fino a 5,0 stop sulla velocità di otturazione per le fotografie, e la modalità Active Mode per filmati stabili. In termini di connettività, la fotocamera supporta l’applicazione Creators’ App per caricare foto e video su servizi di cloud storage in tutta semplicità. Sony prevede di lanciare una nuova versione di “Camera Remote Sdk” entro questo mese, per consentire il funzionamento e il controllo delle impostazioni da remoto.

Ecm-m1 è il primo microfono shotgun al mondo dotato di otto modalità di registrazione audio selezionabili tramite ghiera. Grazie a una struttura a 4 unità e alle esclusive tecnologie di beamforming ed elaborazione digitale avanzata, esso offre diverse modalità di registrazione, inclusa la modalità stereo. La modalità ultra-direzionale permette di captare i suoni frontalmente in modo mirato (entro uno spazio di 30 gradi), sopprimendo al contempo gli altri suoni e adattandoli dinamicamente all’audio ambientale circostante. Il microfono è ideale per interviste e selfie, dove il soggetto si trova sempre davanti al microfono.

Entrambi fotocamera e microfono saranno disponibili a partire da fine luglio presso i rivenditori autorizzati Sony in tutta Europa.