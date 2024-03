Apple Podcast, arrivano le trascrizioni del testo

Apple ha recentemente introdotto le trascrizioni per Podcast, una funzione innovativa che rende questo seguitissimo supporto digitale ancora più accessibile e la navigazione più intuitiva. Con le trascrizioni, infatti, è possibile leggere il testo completo di un episodio, cercare parole o espressioni specifiche all’interno dello stesso o fare tap sul testo per riprodurre il podcast da quel punto esatto.

Durante la riproduzione ogni parola viene evidenziata, così è più facile seguirne la progressione

Le trascrizioni sono state sviluppate per rafforzare l’accessibilità; in tale contesto, font e contrasto cromatico sono pensati per semplificare l’acquisizione e la lettura di testi lunghi.

Inoltre, le persone sorde o con difficoltà uditive potranno accedere alle trascrizioni senza premere Play sull’episodio.

La funzione è già disponibile per i podcast in inglese, francese, spagnolo e tedesco su iPhone e iPad con iOs 17.4 e iPadOs 17.4. Essa sarà inclusa automaticamente per i nuovi episodi poco dopo la pubblicazione, mentre gli episodi già pubblicati verranno trascritti gradualmente. Non è invece inclusa la traduzione da una lingua all’altra.