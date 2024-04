Aerei si scontrano in pista all'aeroporto di Londra Heathrow: ali distrutte e passeggeri sotto choc

Due aerei si sono scontrati all'aeroporto di Heathrow, a Londra. La collisione a bassa velocità ha causato danni alle estremità delle ali e gli aerei sono stati costretti a rimanere a terra. Chi ha assistito alla scena è rimasto scioccato. Le immagini sono rimbalzate sui social, scatenando molte polemiche.

Lo scontro

Un jet della British Airways, appena rientrato da Accra (Ghana), è stato colpito da un Virgin Atlantic 787 che un rimorchiatore stava trainando, sulla pista dell'aeroporto di Heathrow.

Le ali di entrambi i veivoli hanno riportato dei danni e sono stati ritirati dalla pista in attesa di essere rimessi in sesto. Fortunatamente, i guasti si sono limitati alle sole estremità alari degli aerei e sono stati molto lievi. Entrambi gli aerei erano vuoti in quel momento e le due compagnie si sono subito messe all'opera per le dovute riparazioni: «Abbiamo avviato un'indagine completa e approfondita e i nostri team di ingegneri stanno eseguendo controlli di manutenzione sull'aereo, che per ora è stato messo fuori servizio», ha dichiarato l'equipaggio del Virgin Atlantic. La sicurezza dei passeggeri non è stata minata. Non ci sono feriti e l'aeroporto di Londra ha continuato a effettuare i voli senza ritardi.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr — Alex Whittles (@PurpleFrogAlex) April 6, 2024

La reazione sui social

Un passeggero scosso dalla vicenda, ha subito twittato: «Ho appena assistito a un incidente aereo a Heathrow!» e molte altre persone sono rimaste scioccate dallo sbaglio compiuto dal rimorchio nel trasportare il Virgin Atlantic 787, una manovra che è all'ordine del giorno negli aeroporti e che dovrebbe essere semplice.