Google: l’Ia generativa per potenziare la Ricerca

Nonostante i lunghi anni di esperienza accumulata nello sviluppo della funzione di ricerca, Google ritiene che l’avvento dell’Intelligenza Artificiale Generativa cambierà radicalmente il modo in cui le persone potranno fruire di questa feature.

Grazie a nuove scoperte in questo campo, infatti, questa nuova e potente tecnologia consentirà di rispondere a tipologie di domande del tutto nuove, cui finora era impensabile rispondere attraverso la Ricerca come la conosciamo, nonché di trasformare il modo in cui le informazioni sono organizzate per dare un senso più chiaro e fruibile a quelle disponibili.

Le nuove funzionalità dell'Ia generativa nella Ricerca, rendono possibile comprendere un argomento più rapidamente, scoprire nuovi punti di vista e approfondimenti e svolgere le attività in modo più semplice. Prendiamo una domanda come "Per una famiglia con bambini di meno di tre anni e un cane è meglio il Bryce Canyon o l'Arches National Park?".

Di norma, dovremo suddividere questa domanda in altre più piccole, cercare tra le numerose informazioni disponibili e iniziare a mettere insieme i pezzi autonomamente.

Con l'Ia generativa, la Ricerca può fare una parte di questo lavoro per noi, generando una panoramica delle informazioni chiave da prendere in considerazione, con i link per gli approfondimenti e suggerimenti attraverso i quali potremo chiedere a Google ulteriori informazioni sull'argomento che stiamo esplorando. Il contesto verrà così trasferito da una domanda all'altra, per aiutarci a proseguire l'esplorazione in modo più naturale.



Con l'IA generativa la funzione di Ricerca può venirci incontro e fornirci un quadro completo quando compriamo online, rendendo più rapide e semplici anche le decisioni d'acquisto più delicate e complesse. Quando cerchiamo un prodotto, riceveremo una panoramica di fattori importanti da considerare e di prodotti che fanno al caso nostro. Troveremo anche descrizioni dei prodotti che includono recensioni pertinenti e aggiornate, valutazioni, prezzi e immagini maggiormente esplicative. Questo perché la nuova esperienza di acquisto con l'Ia generativa è basata sullo Shopping Graph di Google, che contiene più di 35 miliardi di schede di prodotto, il che lo rende il set di dati più completo al mondo di prodotti, venditori, brand, recensioni e inventari in continuo aggiornamento. Basti pensare che ogni ora, più di 1,8 miliardi di schede nelloShopping Graph vengono aggiornate, per offrire risultati aggiornati e affidabili. La Ricerca con Ia generativa è progettata per mettere in risalto e attirare l'attenzione su contenuti presenti sul web, rendendo più semplice per le persone approfondire l'argomento su cui si stanno informando.

Tuttavia, è noto come questa nuova tecnologia e i relativi modelli di apprendimento (Llm) presentino limiti che portano a commettere errori. Google ne è perfettamente consapevole ed è per questo che sta lavorando incessantemente per dare alla funzionalità di Iagenerativa un livello di qualità sempre più elevato. In tale contesto e allo scopo di raccogliere il maggior numero di feedback, BigG darà il via ad un esperimento in Search Labs chiamato Search Generative Experience(Sge), la cui iscrizione aprirà nelle prossime settimane.