Capaccio Paestum: le bontà San Salvatore scelte come dessert ufficiali di 50 Top Pizza

I Cremosi San Salvatore, il dessert a base di latte di bufala prodotto da La Dispensa di San Salvatore, e gli Yogurt San Salvatore sono ufficialmente stati scelti come dessert ufficiali di 50 Top Pizza. La prestigiosa Guida, che seleziona le pizzerie più importanti in Italia e nel resto del mondo, ha scelto l’unico dessert capace di accompagnare la vera pizza italiana. «Al giorno d’oggi, mangiare una pizza significa avvicinarsi a un piatto complesso e strutturato, in cui vengono adoperate materie prime di grande qualità – spiega Antonello Ricco, direttore de La Dispensa di San Salvatore, eccellenza di Capaccio Paestum – per non sminuire piatti così importanti, è fondamentale avere una carta dei dessert all’altezza di tutto il menu. In questo, i Cremosi San Salvatore rappresentano il dessert ideale per concludere una serata in pizzeria».

La partnership tra San Salvatore e 50 Top Pizza si realizzerà in due modalità. In primo luogo, i Cremosi e gli Yogurt al latte di bufala accompagneranno tutte le cerimonie di premiazioni della Guida in programma nel mondo: il 4 marzo a Tokyo, in occasione di 50 Top Pizza Asia - Pacific 2024, il 17 aprile a Rio de Jainero, con il 50 Top Pizza Latin America, il 13 maggio a Madrid, per il 50 Top Pizza Europa, il 25 giugno, nel 50 Top Pizza USA che si terrà a New York, il 10 luglio, durante il 50 Top Pizza Italia, a Milano, il 10 settembre al 50 Top Pizza World a Napoli e, infine, il 26 e 27 novembre al 50 Top World Artisan Pizza Chains e World Pizza Summit che si terrà durante The European Pizza & Pasta Show di Londra. In secondo luogo, San Salvatore consegnerà il premio speciale Best Dessert List 2024 - Cremoso - La Dispensa Award alle pizzerie vincitrici del premio.

L’ingresso dei Cremosi e degli Yogurt in 50 Top Pizza testimonia, ancora una volta, il ruolo che ha assunto San Salvatore nell’ambito dei prodotti a base di latte di bufala: «Quel che stiamo facendo è rendere sempre più il brand leader in questo settore – spiega Marco Di Bello, brand e marketing manager – una categoria di mercato che prima non esisteva, ma che si sta affermando sempre più».

Non a caso, proprio in questi giorni, i Cremosi San Salvatore sono stati segnalati tra i Top 5 Miglior Prodotto Food e sono entrati anche in Harrods, centro commerciale di lusso con sede a Londra. Un’ulteriore testimonianza della qualità dei prodotti lattiero-caseari cilentani.