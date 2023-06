50 Top Pizza: «Una Pizza Napoletana» è la migliore pizzeria negli USA per il 2023

«Una Pizza Napoletana» a New York si riconferma la migliore pizzeria degli Stati Uniti d’America. Questo il risultato secondo la guida più influente nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, annunciato ieri pomeriggio alle 18 - orario di New York - al West Edge, all’interno del Chelsea Market, durante una seguitissima cerimonia, trasmessa in diretta sui canali social del network e presentata da Andrew Cotto.

Una riconferma importante per Anthony Mangieri, visibilmente emozionato durante la cerimonia. Al secondo posto «Razza Pizza Artigianale», a Jersey City, di Dan Richer, che si aggiudica anche l’ambito premio speciale Pizza Maker of the Year 2023 - Ferrarelle Award. Sul terzo gradino del podio, «Ken’s Artisan Pizza», a Portland, a cui va l’unico Green Oven della guida, riconoscimento assegnato alle pizzerie con un’alta sostenibilità ambientale. Al quarto posto, «Tony's Pizza Napoletana», a San Francisco, che si aggiudica anche il premio speciale Performance of the Year 2023 - Robo Award, essendo l’unico presente in guida con due pizzerie: «Tony’s Pizza Napoletana» e «Pizza Rock», a Las Vegas, alla posizione 18. Quinta posizione per Chris Bianco e la sua «Pizzeria Bianco», a Phoenix; sesta posizione per «Ribalta», di Rosario Procino e Pasquale Cozzolino, a New York, a cui va anche il premio speciale Best Pasta Proposal 2023 - Pastificio Di Martino Award; settima posizione per «0' Munaciello», a Miami; ottava posizione per «Jay's Artisan Pizzeria», a Kenmore, a cui va anche il premio speciale Pizza of the Year 2023 - Latteria Sorrentina Award, con «‘NDUJA»; nona posizione per «Song' E Napule», a New York, che si aggiudica anche il premio speciale Best Fried Food - Il Fritturista 2023 - Oleificio Zucchi Award; chiude la top ten «Kesté», a New York.

Tra gli altri premi speciali: il Best Wine List 2023 - Asti DOCG Award va a Ops, a Brooklyn; il Best Service 2023 - Goeldlin Award va a Fabrica Pizza, a Tampa; il New Entry of the Year 2023 - Solania Award va a Pizza Secret, a New York; il premio One to Watch 2023 - Fedegroup Award va a Pizzeria Sei, a Los Angeles; infine il Best Beer Service 2023 - Birrificio Fratelli Perrella Award va a Craft 64, a Scottsdale.

Per la prima volta viene assegnato anche un Green Oven, riconoscimento dato alle pizzerie con una forte attenzione alle pratiche di sostenibilità ambientale, e va a Ken’s Artisan Pizza a Portland, che fa compagnia ad altre sei pizzerie in Europa con la stessa menzione. New York è la città degli Stati Uniti d’America più rappresentata, con ben dieci pizzerie in guida, seguita da Portland, Miami e San Francisco, con tre insegne a testa.

«New York si conferma una delle grandi capitali della pizza – sottolineano i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – ed è la città con più pizzerie al mondo, contando più di 7.000 esercizi che servono pizza. La grande novità è la crescente qualità dei locali presenti nella città di Portland, mentre la California è lo Stato con più pizzerie.

Il movimento americano è in grande fermento, nell’ultimo anno ancora di più, con una nuova generazione di artigiani sempre più attenti alla qualità del prodotto e degli ingredienti».

Il party after prize, tenutosi presso La Devozione, ha ospitato circa 200 partecipanti, provenienti da tutti gli angoli degli Stati Uniti. L'evento non solo ha celebrato questa prestigiosa classifica, ma ha anche fornito all’energica comunità della pizza americana un'ottima opportunità di condividere idee e impressioni.