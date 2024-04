Premio Emergente Pastry2025 del Centro Sud: Toscana e Campania si aggiudicano i posti in finale

La selezione Centro-Sud del premio EmergentePastry 2025 si è conclusa martedì 23 aprile nella scuola Dolce & Salato di Maddaloni, in provincia di Caserta. In tantissimi hanno lasciato i loro paesi per raggiungere la competizione nella speranza di aggiudicarsi i posti in finale. Toscana e Campania hanno avuto la meglio, infatti i quattro pastry che parteciperanno alla finale della competizione sono Francesco De Padova del ristorante Santa Elisabetta a Firenze, Michele Di Leva del ristorante Un Piano Nel Cielo di Casa Angelina a Praiano, Nicoletta Nocerino di Torre del Saracino a Vico Equense e Matilde Morandi del ristorante “Arnolfo” di Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena.

EmergentePastry è una competizione che va a completare la serie “Emergente” che ha, anche, altre categorie di gara ovvero chef, pizza, sala e ricevimento, format che vengono realizzati con un certo successo.

Da qualche anno le competizioni nel settore della cucina e della pasticceria sono aumentate e quelle esistenti hanno acquisito un prestigio maggiore.

Il momento della premiazione

L'edizione 2025 si articola in tre appuntamenti: la selezione CentroSud, la selezione Nord e la finale, a cui verranno ammessi i primi quattro classificati di ciascuna. Alle gare hanno partecipato concorrenti giovanissimi che si sono sfidati dinanzi ad una giuria composta da pastry chef, maestri pasticceri e noti giornalisti del settore.

Nel valutare i concorrenti la giuria ha tenuto conto non solo della qualità tecnica e di gusto dei vari elaborati, ma anche della professionalità e di come i concorrenti si sono presentati ai giurati.

Sono stati determinanti anche l'impiattamento, la sostenibilità, i tempi e la pulizia della postazione di lavoro.

Ogni concorrente ha realizzato un dessert al piatto, uno che prevedesse la cottura al forno e due finger food, uno dolce ed uno salato.

Il premio “Miglior lievito da colazione”, in collaborazione con “Le Sinfonie” di Agugiaro&Figna è stato assegnato ad Angelo Artucci, pastry chef del ristorante “La Terrazza” all'Hotel Eden di Roma e a Roberta La Piana del San Baylon Ristorante & Cocktail Bar di Palazzo Ripetta a Roma.

Hanno dimostrato esperienza, competenza e professionalità anche gli altri concorrenti di gara, Alessandro Gallo dell'Osterie Le Logge di Siena, Alessio Magistro del ristorante Pepe Rosa a Capo D'Orlando e Barbara Pia Ruscinito del Cosmo Restaurant di Pompei.

Emergente è una serie di eventi che, dal 2005, valorizza i giovani talenti della ristorazione e dell'ospitalità d'Italia.

La serie di competizioni è organizzata da Witaly di Luigi Cremona e Lorenza Vitali, noti giornalisti della

ristorazione e ospitalità italiana. Dolce & Salato è la nuova sede della scuola di cucina che offre una serie di laboratori tecnici attrezzati per cucina, pizza, panificazione, gelateria e pasticceria, oltre ad essere dotata di un’aula multimediale. E' nato nel 1998 dalla passione di Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio, esperti chef di cucina e pasticceria.