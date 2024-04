Napoli, Massimo Bottura presenta il nuovo libro «Slow Food Fast Cars, Casa Maria Luigia - Storie e ricette»

Martedì 9 aprile lo chef stellato Massimo Bottura torna a Napoli, per presentare il nuovo libro scritto insieme alla moglie Lara Gilmore «Slow Food Fast Cars, Casa Maria Luigia - Storie e ricette», edizioni L'Ippocampo. L'evento vedrà anche la partecipazione delle istituzioni e di una squadra di chef stellati che cucineranno durante la serata di gala organizzata a Palazzo Petrucci.

Anche questa volta, come nel 2014, la presenza di Massimo Bottura e la serata in programma sono merito di Maurizio Cortese che condurrà la presentazione del libro alle ore 18 nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Successivamente a Palazzo Petrucci, lo chef Lino Scarallo accoglierà nelle sue cucine alcuni tra gli chef più celebri della regione. Mario Affinita del Don Geppi a S. Agnello di Sorrento, Giuseppe Aversa de Il Buco a Sorrento, Alfonso Caputo della Taverna del Capitano a Marina del Cantone, Angelo Carannante del Caracol a Bacoli, Nino Di Costanzo del Danì Maison a Ischia, Michelina Fischetti di Oasis Sapori Antichi a Vallesaccarda, Oliver Glowig del Tre Olivi a Paestum, Micol Izzo di Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia, Fumiko Sakai del Relais Blu a Massa Lubrense, Pasquale Torrente de Il Convento a Cetara.

Non mancheranno pizze d'autore con Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci ed Enzo Piccirillo dell'Antica Friggitoria La Masardona. In abbinamento ai piatti, i vini di Salvatore Martusciello con Asprinio di Aversa Trentapioli 2022, di Marisa Cuomo con il Costa d'Amalfi Furore bianco 2023 e di Terredora con «Fiano di Avellino DOCG ex Cinere Resurgo 2021». La Pasticceria sarà a cura di Salvatore Capparelli di Napoli e Salvatore Gabbiano di Pompei.

Parte dei ricavi della serata sarà devoluta alla fondazione «Food for Soul», il progetto fortemente voluto da Lara Gilmore e Massimo Bottura, che gestisce Refettori in tutto il mondo a favore di persone che vivono in condizione di vulnerabilità sociale, ponendo la massima attenzione allo spreco alimentare.