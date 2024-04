Napoli, Galleria Navarra ospita «1st Annual Photo Exhibition»: in mostra gli scatti di Lorenzo Cabib

Continua l’appuntamento a Galleria Navarra di “1st Annual Photo Exhibition”, il nuovo progetto espositivo dedicato all’arte della fotografia che vede i locali della Galleria accogliere, per tutto il 2024, le immagini mozzafiato di 12 fotografi: una mostra per ogni mese dell’anno, per dare la giusta visibilità ai creativi e ai giovani artisti del territorio.

Dal 28 aprile saranno esposti gli scatti del fotografo Lorenzo Cabib, la cui opera si focalizza sui temi del ritratto e dell’immagine di “sé” nella società̀ contemporanea. «Il progetto di Galleria Navarra è un’iniziativa molto interessante e un’opportunità̀ per noi giovani fotografi napoletani di raccontare la nostra visione del mondo e della vita, tramite un contenitore spesso considerato lontano dal mondo dell’arte e della fotografia e per la città di Napoli. Sono molto contento di essere stato selezionato e affiancato ad altri talenti della fotografia nostrana» sottolinea l’artista.

Attraverso gli occhi di Lorenzo gli ospiti di Galleria Navarra scopriranno l’importanza dell’utilizzo dei colori e la magia nel raccontare fotograficamente le anime dei soggetti ritratti. Ogni scatto in mostra cattura un’emozione: «Dall’espressione, dalle rughe e dalle cicatrici si può scoprire la storia di una persona e addirittura intuirne anche il carattere. In una persona con una forte personalità, per esempio, tendo a non mascherare con giochi di luce i difetti del volto, con l’intento di far loro assumere uno sguardo più intenso e deciso. Proprio da qui nasce la mia passione per il volto» afferma Cabib.

«Sono felice di questa collaborazione con Galleria Navarra, il nostro progetto nasce dall’entusiasmo e la voglia di dare voce a quei ragazzi che hanno scelto di rimanere a Napoli nonostante le non poche avversità» dichiara Luigi Tarallo, curatore della mostra fotografica, esperto del mondo dell'arte e manager nell’organizzazione di eventi culturali con l’obiettivo di dare spazio ai giovani artisti emergenti napoletani.

L’esposizione fotografica di Lorenzo Cabib è la quarta mostra del progetto 1st Annual Photo Exhibition in esposizione a Galleria Navarra, ristorante, pizzeria, cocktail bar e spazio per l’arte contemporanea, aperto nell’estate del 2022 grazie all’impegno dei fondatori di Rossopomodoro.

«Continua il nostro impegno nel promuovere l’arte contemporanea attraverso i nostri spazi e la nostra accoglienza. L’ingresso alla mostra è gratuito per permettere a tutti di immergersi nel mondo della fotografia, sorseggiando un cocktail o gustando una pizza della tradizione, seduti nelle eleganti sale della Galleria. Vogliamo così offrire un’esperienza d’arte e d’intrattenimento di ampio respiro e tornare a essere spazio espositivo, luogo d’arte nel cuore di Napoli», dichiara Esmeralda Vetromile, general manager di Galleria Navarra Rossopomodoro.