Al Centro Commerciale Campania di Marcianise, nuova apertura per Sole365 il 27 aprile

Il panorama del commercio al dettaglio si arricchisce con l'inaugurazione, il 27 aprile alle 8.30, del nuovo Supermercato Sole365 nel cuore del Centro Commerciale Campania.

Uno spazio commerciale di ben 2.500 mq che ospiterà oltre 15mila referenze, di cui 2mila prodotti a marchio Selex pensati per la spesa quotidiana, in un’ottica di autentica garanzia di risparmio e qualità grazie all’iniziativa Spesa Difesa.

L’apertura del supermercato Sole365 contribuirà ad arricchire l’offerta commerciale del Campania, soprattutto porterà l’assunzione di oltre 120 tra lavoratrici e lavoratori, configurandosi così come un’opportunità fondamentale per la comunità locale dando una spinta al progresso dell’economia territoriale.

Con un nuovo format dall’atmosfera rinnovata, dinamica e organizzata, si darà il benvenuto ai nuovi clienti in un ambiente confortevole e accogliente.

Con un design contemporaneo e accattivante, grazie ad una rivisitazione dell’architettura e dell’organizzazione cromatica, si orienterà il cliente in un’esperienza di spesa ancora più completa.

Tutti gli appassionati di cucina resteranno sorpresi dalla nuova area ristoro Civà365. Un'oasi culinaria, aperta dalla colazione alla cena, dove sarà possibile consumare le gustose preparazioni degli chef di Sole365, assicurandosi esperienze gastronomiche eccezionali, accomodandosi nell’apposita area ristoro oppure servendosi del servizio takeaway. Sole365 si impegna, inoltre, ad essere all'avanguardia anche sul fronte dell'innovazione, implementando anche al Campania il servizio di spesa online su Così Comodo disponibile su tutta l’area di Caserta e Marcianise. Si potrà scegliere comodamente la consegna a domicilio o avvalersi del servizio di ritiro in store (click & collect).

Sole365, con il modello commerciale dell’EDLP (Every Day Low Price), conferma la sua filosofia e si impegna costantemente nel mantenere i prezzi bassi 365 giorni l’anno. Freschezza e qualità sono le parole d’ordine che animano tutti i reparti: la pescheria, che offre un pescato mediterraneo di prima qualità; la salumeria, con prodotti gourmet e ricercati; la panetteria, che offre ogni giorno prodotti da forno di propria produzione; la pasticceria, con prelibatezze realizzate quotidianamente dalle mani esperte dei maestri pasticceri; l’enoteca, un'ampia cantina con etichette da tutte le regioni d’Italia; la macelleria, con carne di qualità adatta a tutti i palati più esigenti; frutta e verdura, dove i clienti potranno aspettarsi solo il meglio in un reparto premiato per il terzo anno consecutivo con il prestigioso CX Store Award come Miglior Reparto Ortofrutta in Italia.

Per celebrare l'apertura del 27 aprile al Centro Commerciale Campania, Sole365 offrirà degustazioni gratuite, buoni sconto e omaggi. È un'occasione da non perdere per scoprire la tua nuova destinazione preferita per lo shopping, la gastronomia e «La spesa. Tranquilli» tutti i giorni dalle 8:30 alle 24:00.