Impegno, etica e competenza sono state le tre parole chiave dell’incontro dedicato ai “Sindaci esemplari – Comuni a confronto” tenutosi ieri mattina nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Caserta da Polity Design, la scuola di formazione politica della Diocesi di Caserta diretta da Luigi Ferraiuolo.

APPROFONDIMENTI Caserta, movida tra degrado e disagi San Marco Evangelista, “Campus salute indoor” “Il nemico di Mussolini”, martedì a Caserta la presentazione del libro

Ospiti e relatori tre sindaci protagonisti di tre amministrazioni esemplari della regione Campania – Josi Gerardo Della Ragione (Bacoli), Renato Natale (Casal di Principe) e Vito Marotta (San Nicola la Strada) – che hanno raccontato l’origine della propria vocazione e formazione politica, esperienze significative dell’amministrazione presieduta ed il valore della propria missione.

«Le diocesi rappresentano l’ultimo baluardo democratico – afferma il sindaco Della Ragione in apertura del proprio intervento – ed offrono, forse, l’unica opportunità di confronto in un momento storico in cui i partiti continuano a veder depauperato il proprio ruolo. Oggi non vince chi è più forte ma chi è più organizzato: dobbiamo recuperare la base, la natura stessa dell’impegno politico perché ed un sindaco senza una struttura ben organizzata può fare poco».

Fautore di un movimento politico lungo quindici anni che ha costruito dal basso, Free Bacoli, l’esperienza politica di Josi Della Ragione è nata «per liberare il territorio dall’apatia e dalla rassegnazione e, soprattutto, per rompere il clientelismo, una forma contorta di partecipazione politica che ha segnato la vita dei nostri territori. Per distruggerlo abbiamo bisogno di una classe politica capace di rispondere a tutta la collettività, anche e soprattutto prendendo decisioni non facili da spiegare. Fare il sindaco è una vocazione, o si fa con l’interesse di restituire alla collettività o si può anche evitare: nessun medico prescrive di farlo».

Figlio di una lunga formazione catto-comunista, già amministratore in passato del comune casertano, ha fatto della lotta alla criminalità sul territorio uno dei punti fermi della sua esperienza politica. «Sono un “Ercolino sempre in piedi della politica”, resistendo ad ogni attacco – racconta – da sempre fedele a don Peppe Diana ed alla sua missione (la sua era una parrocchia rivoluzionaria, diversa dalle altre) al punto da pensare di fuggire via dopo la sua morte, poi mi sono ricordato della mia lunga militanza politica e mi sono fatto carico dell’impegno di dover essere lì sul territorio e vicino alla gente anche e soprattutto nei momenti di difficoltà».

Nonostante la sua incisiva esperienza, il sindaco Natale ha affermato più volte di non sentirsi affatto “esemplare”: «Ho sbagliato tanto nel mio mestiere di rappresentante politico e lo riconosco. Pertanto, non sono affatto un “sindaco esemplare” e vi invito a non prendere esempio da me. Amo ed ho combattuto tanto per il mio territorio, anche superando pregiudizi per dare valore alle persone oneste. Basti pensare che ho avuto tra i miei consiglieri comunale il nipote di Cicciotto ‘e Mezzanotte, che è sempre stato lontano dalle posizioni criminali, e questo è stato per me è stata una grande vittoria».

L’esperienza di San Nicola la Strada. «Vengo dagli scout il cui impegno è quello di lasciare il mondo un po’ meglio di come l’abbiano trovato – racconta il sindaco Vito Marotta – e questo obiettivo è stato sempre vivo nel mio impegno di sindaco. Ritengo fortemente che la formazione sociale e politica sia fondamentale, soprattutto in un periodo, come il nostro, in cui tutto ruota più intorno alle individualità, ai personaggi politici piuttosto che ai partiti. C’è certamente questa emergenza ma quasi tutti coloro che si occupano di politica nascono nei partiti, io stesso sono il frutto dell’impegno di un partito, ed è sempre più necessario che smettano di isolarsi tra le poltrone romane e ricomincino a guardare alla base».