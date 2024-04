Caserta, il Touring Club Italiano racconta i siti borbonici: tutti gli incontri

Il Touring Club Italiano ritorna con l’edizione 2024 di «Aperti per Voi in Campania». L’iniziativa ha l’obiettivo di portare alla scoperta dei tesori artistici della Regione grazie all’apertura simultanea e prolungata - da parte dei Volontari del Touring - dei siti del progetto «Aperti per Voi» e alle visite in alcuni dei luoghi più significativi dei nostri territori quanto a testimonianze della cultura e dell’arte. Anche per il 2024 l’iniziativa è dedicata ai «Siti Borbonici», ovvero l'insieme di palazzi, regge e altri edifici, costruiti o rinnovati dai Borbone come re di Napoli, che, oltre a rappresentare il potere dei sovrani, ne testimoniano il gusto e l'amore per l'architettura e l'arte in ogni sua espressione.

Una storia europea quella della dinastia reale borbonica che alimenta ancora, a più di 150 anni dalla sua fine, discussioni, studi e ricerche tra orgoglio, revisionismo e pregiudizio. Una trama sottile unisce l'arte, le opere innovative e il fasto di una corte in auge in un periodo relativamente breve ma significativo per il vecchio regno di Napoli (poi Due Sicilie) tra il 1734 ed il 1861.

Il programma in Campania

Napoli

Sabato 20 aprile – Basilica di San Paolo Maggiore dalle 10 alle 20 - con visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 15.30 e 18.00

Sabato 20 aprile – visita guidata Napoli: le memorie aristocratiche di San Gregorio Armeno

Salerno

Sabato 20 e domenica 21 aprile - Chiesa di Santa Maria de Lama dalle 10 alle 13

Sabato 20 aprile – Chiesa di Santa Maria de Lama: Lectura Dantis / Canto XXIII del Purgatorio

Caserta