Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI

Sabato e domenica, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, al Real Sito di Carditello sono in programma visite tematiche alla scoperta della storia della Reggia borbonica di San Tammaro. Disponibilità (con prenotazione obbligatoria) anche per l’area pic-nic.

DANZA

Domenica nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, l'associazione salernitana “Campania Danza” porta in scena "Tracce di Danza", con coreografie a cura di Antonio Apicella e Simone Liguori. Lo spettacolo è parte della sezione dedicata alla danza - curata da Annamaria Di Maio – della rassegna “FaziOpenTheater”.

LIBRI/1

Nella Sala Concerti di Palazzo Vescovile, a Pignataro Maggiore, nell’ambito della prima rassegna “Memoria e Musica”, sabato si terrà la presentazione del libro “Meglio non sapere - Tre bambini nella Shoah” di Titti Marrone.

Nel libro si narra anche la vicenda del piccolo Sergio De Simone, giovanissima vittima dell'Olocausto, ed a raccontare questo drammatico spaccato di storia oltre all’autrice ci sarà Mario De Simone, fratello di Sergio.

LIBRI/2

Sabato al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri torna l'appuntamento di Capua il Luogo della Lingua festival con “Terra di Lavoro Sorsi di Libri”. Gli scrittori Giampiero Lisi, Vincenzo Scalzone e Brillante Massaro saranno accompagnati dalla musica di Andrea Giuntini e Andrea Russo e dai prodotti un'azienda vitivinicola del territorio.

MUSICA/1

Sul palco del Pecoranera, a Pignataro Maggiore, venerdì arriva il trio composto da Marco Fiorenzano (pianoforte), Marco de Tilla (contrabbasso) ed Aldo Fucile (batteria). I tre musicisti rielaborano in chiave moderna i classici della tradizione afroamericana.

MUSICA/2

"Pop In... Jazz" è la serata musicale in programma venerdì alla Andy Osteria, nella frazione di Ercole a Caserta. Protagonista il V. B. Trio, ovvero Vito Barbato al piano, Dario Spinelli al basso e Claudio Romano alla batteria.

TEATRO/1

La stagione del Teatro Civico 14 di Caserta prosegue sabato con “Stéfano” di Armando Discepolo. Considerato un classico del teatro argentino, lo spettacolo racconta la vicenda di un musicista diplomato al Conservatorio di Napoli che arriva in Argentina, come tanti immigrati di inizio Novecento, con la speranza di “trovare l’America”.

TEATRO/2

Giuliana De Sio e Alessandro Haber sono i protagonisti de “La signora del martedì” di Massimo Carlotto, tratto dal suo omonimo romanzo. Con la regia di Pierpaolo Sepe, lo spettacolo è un noir dei sentimenti, con protagonisti quattro personaggi alla deriva. Da venerdì a domenica al teatro Parravano, in via Mazzini a Caserta.