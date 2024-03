Cellole, Gazelle in concerto all'Arena Dei Pini

Il Comune di Cellole annuncia il nome del quarto artista che quest’estate calcherà il palco dell’Arena Dei Pini: il 9 agosto 2024 ad esibirsi in concerto sarà Gazzelle.

L’Arena Dei Pini di Baia Domizia si conferma meta ambita nel panorama musicale italiano aggiudicandosi ancora una volta l’unica tappa in Campania del Tour Estivo.

Il Sindaco di Cellole Guido Di Leone ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo di Gazzelle a Baia Domizia e ha dichiarato: «Siamo onorati di ospitare un talento così eccezionale come Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle, nella nostra città.

Il suo stile musicale unico, leggero e coinvolgente ha conquistato milioni di persone in tutto il Paese, e siamo certi che il suo concerto nella splendida cornice dell’Arena Dei Pini sarà un'esperienza straordinaria per tutti i presenti.»

L’evento è stato organizzato grazie al lavoro svolto in stretta collaborazione tra il Sindaco di Cellole Guido Di Leone, l’Assessore al Turismo e al Commercio Giuseppe Ponticelli e il Consigliere delegato agli Eventi Francesco Barretta.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 13.00 del 15 marzo, su TicketOne, Go2 e presso i rivenditori autorizzati.