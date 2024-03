50mila visitatori al Jambo per la mostra dedicata alle donne

«Un successo senza precedenti». Grande soddisfazione per Luigi Moscato, amministratore giudiziario del Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta in provincia di Caserta (bene confiscato alla criminalità organizzata), per commentare il dato relativo alle presenze nel centro, legate alla recente “Festa della donna”. Oltre 50.000 persone hanno affollato la struttura nei tre giorni dedicati alla festa, un viaggio straordinario dedicato a tutte le donne. «Ogni tappa è stata un’esperienza unica, dove divertimento, cultura e bellezza si sono intrecciati per celebrare le donne. I visitatori - ha sottolineato Moscato - hanno scoperto, con la nostra iniziativa, la vita affascinante di donne che hanno fatto la storia. Per noi è stato fondamentale ribadire il principale significato di questa ricorrenza: ricordare le importanti conquiste che le donne hanno ottenuto in ambito politico, economico, sociale e lavorativo, ma anche mettere in evidenza le tante situazioni di violenza e discriminazione a cui moltissime sono sottoposte ogni giorno in molte parti del mondo».

Le iniziative future del Jambo, a partire dalla prossima festa del papà, non saranno più solo di carattere commerciale ma improntate sempre al rispetto e alla correttezza nei rapporti con la collettività, in modo da favorire la possibilità di reciproco sviluppo e integrazione; questa è la ragione per la quale il Jambo sostiene le esigenze delle comunità attraverso iniziative sociali e culturali.