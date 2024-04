San Marco Evangelista, “Campus salute indoor”: oltre 300 visite in due giorni

Un successo oltre ogni aspettativa l’evento di solidarietà e volontariato “Prenditi cura di te” promosso dalla sezione di Caserta del Campus Salute Onlus ed ospitato nel Comune di San Marco Evangelista grazie alla disponibilità del sindaco Marco Cicala. Il “Villaggio della salute” quest’anno è stato allestito dai volontari del Campus e dalla locale Protezione civile all’istituto comprensivo “Viviani”, di cui è dirigente Maria Ruggiero, ieri pomeriggio e stamattina. Una due giorni in cui sono state registrate 331 prestazioni, una cifra, secondo gli organizzatori, equiparabile alle edizioni precedenti, nonostante ci fossero meno ambulatori.

Soddisfatto il responsabile casertano del Campus Mario Parillo: «Una formula ormai collaudata quella del Campus Indoor itinerante che permette di fare prevenzione primaria e dà la possibilità ai cittadini di diverse comunità di fare controlli preventivi. Ovviamente è un lavoro molto impegnativo per tutta la squadra del Campus Caserta che dimostra sempre grande dedizione e passione. Quest’ultimo successo è frutto del contributo diretto e indiretto di ognuno di loro, soci volontari, medici, soci e non, che hanno dedicato parte del loro tempo libero a fare solidarietà.

Alla fine tutti i nostri sforzi sono ripagati e anche questa edizione del Campus di San Marco Evangelista, resa possibile grazie al sindaco Cicala e all’amministrazione, ci ha dato una grandissima soddisfazione».

La due giorni del Campus è stata realizzata grazie anche al contributo della Protezione civile di San Marco, del Comando della polizia municipale, della Croce Rossa, del personale dell’istituto ospitante e soprattutto degli studenti del liceo “Manzoni” di Caserta, diretto dalla professoressa Adele Vairo, e dell’Its Buonarroti, di cui è preside la professoressa Margherita Diana, che con la loro partecipazione attiva si sono confermati essenziali per la riuscita della manifestazione.

Grato anche il primo cittadino sammarchese Marco Cicala che, annunciando una futura collaborazione con il Campus, ha ringraziato il team ed in particolare il referente Parillo e il presidente nazionale Pasquale Antonio Riccio, per la possibilità offerta ai suoi concittadini: «Il Campus Salute Indoor ha rappresentato un'opportunità per gli abitanti di San Marco Evangelista e dintorni. Grazie alla generosità dei volontari, dei medici, degli studenti e dei loro docenti che hanno affiancato il lavoro dei volontari, con il sostegno dell’amministrazione comunale, l’iniziativa ha avuto un impatto positivo sulla comunità ed è riuscita nel suo intento di promozione della cultura della prevenzione primaria delle malattie».