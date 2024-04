Forum Giovani, associazioni e Comune: nuove sinergie per il cambiamento a Marcianise

Nella sala polifunzionale della biblioteca comunale “G. Andrisani” si è svolto il convegno “Insieme per il cambiamento sociale: l'associazionismo ed il ruolo chiave degli Ets”, organizzato dal Forum dei Giovani di Marcianise. Obiettivi dell’incontro, moderato da Francesco Delli Paoli, sono stati quelli di avere nella stessa sede una buona rappresentanza delle associazioni di Marcianise e far conoscere loro una realtà radicata sul territorio provinciale, il Csv Asso.Vo.Ce. Ets (Centro di Servizio per il Volontariato Casertano) che dal 2005 gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo volontari negli Enti del terzo settore (Ets). A fare gli onori di casa ci ha pensato il primo cittadino, Antonio Trombetta.

A seguire, il presidente del Forum dei Giovani, Vincenzo Moretta introduce il tema ed invita le associazioni a collaborare tra di loro creando utili sinergie: «Rappresentiamo una comunità giovanile fortemente radicata al territorio, che da Marcianise proprio non vuole andar via: investiamo le nostre risorse qui. È arrivato il momento di creare sinergie tra le associazioni e coordinarsi per incentivare la partecipazione sociale dei cittadini. Questo incontro sarà solo il punto di inizio.

Oggi in questa sala sono presenti le Istituzioni, il Forum dei Giovani, Asso Vo.Ce. e le Associazioni: siamo il team perfetto per promuovere un reale cambiamento sociale».

Nel corso dell'incontro, Pasqualina Campagnuolo, referente dell’area formazione, ha effettuato una panoramica sul Terzo settore e sull’attività svolta. Numerose le associazioni del territorio che hanno partecipato e testimoniato su attività svolta, progetti futuri e problematiche riscontrate: Antonio Crispino, vicepresidente di Zero Tensioni Locali; Domenico Moriello, presidente di ViviCittà; Giulia Schisano di SubArt; Domenico Rosato, presidente della Pro Loco Marcianise; Vincenzo Gigliofiorito, segretario di Risvegli Culturali; Gabriele Russo, presidente di Teatro Distinto; Concetta Petruolo, presidente di Cortile di Cerere; Lorenzo Tartaglione, presidente di Marcianise In Bici e Domenico Cecere, presidente di Uniti Per.