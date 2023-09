Secondigliano, il centro giovanile Sandro Pertini affidato ai ragazzi del Larsec: «Opportunità di rinascita»

Il centro giovanile Sandro Pertini rinasce dalle sue ceneri. Il Laboratorio di Riscossa Secondiglianese, che nel 2024 festeggerà i suoi primi dieci anni di attività, è risultato vincitore del bando del Comune di Napoli e già dalle prossime settimane potrà cominciare a gestire la struttura che era chiusa da diversi mesi per mancanza di attività. Chiusura che aveva causato problemi non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista strutturale, con un visibile decadimento dell'edificio di proprietà del Comune affidato nel 2020 ad un "pool" di associazioni che avrebbe dovuto realizzare all'interno attività sociali destinate ai giovani ma che, stando a quanto riportato nella disposizione dirigenziale del Comune datata febbraio 2023, si sarebbe resa responsabile di gravi inadempienze che hanno portato palazzo San Giacomo a revocare l'affidamento.

Una brutta vicenda che ha privato per lunghi mesi il territorio di una importante struttura e che ha rischiato di provocare danni irreparabili all'edificio - proprio a causa del semi-abbandono a cui sembrava essere condannato - che rivestiva, e riveste, un ruolo cruciale nel delicatissimo equilibrio sociale del quartiere. Il Pertini, ovviamente, non poteva restare chiuso e così il servizio Giovani e Pari Opportunità è corso ai ripari con un nuovo bando che ha visto risultare vincitore proprio il Larsec, che a piazza Luigi di Nocera aveva la sua piccola ma frequentatissima sede.

E i ragazzi del Laboratorio di Riscossa Secondiglianese hanno già dimostrato di avere le idee chiare per il futuro della struttura. Nel palazzo di piazza di Nocera nascerà un centro giovanile polifunzionale all'interno del quale saranno realizzate attività studiate appositamente per i giovani del quartiere e dei territori limitrofi: orientamento al lavoro, attività artistiche, culturali e sportive ridaranno vita al centro Sandro Pertini, ripristinandone la centralità per un quartiere dove i luoghi di aggregazione scarseggiano anche a causa di visioni politiche passate decisamente troppo "approssimative" in tema di giovani e periferie. Invece l'amministrazione Manfredi da questo punto di vista si è resa protagonista di un deciso cambio di passo, mettendo mano - e la revoca dell'affidamento all'associazione inadempiente lo dimostra - al tema dell'assegnazione delle strutture di proprietà del Comune alle realtà associative meritevoli.

«Questa notizia - ha dichiarato il presidente del Larsec Vincenzo Strino - rappresenta un momento significativo per la nostra comunità e per tutto il quartiere di Secondigliano in cui è ubicato il centro giovanile. La Disposizione Generale n. 7 del Comune di Napoli, emessa a settembre 2023, è il risultato di uno sforzo congiunto per migliorare le opportunità offerte ai giovani di tutta la città di Napoli. Il Larsec, che nel 2024 festeggerà i suoi primi 10 anni, con la sua profonda esperienza culturale e sociale è pronto ad assumere la responsabilità di gestire il Centro Giovanile "Sandro Pertini". Questa sfida - continua Strino - non l'affronteremo da soli ovviamente. Collaboreremo strettamente con partner locali altamente qualificati, tra cui S.F.C. Soc. Coop, Teatrando APS, San Francesco Caracciolo ANSPI ETS, la Fondazione Città Nuova ETS e Secondigliano ASD. Queste organizzazioni porteranno una vasta gamma di competenze e risorse per arricchire il programma del centro e offrire un ambiente stimolante e sicuro per i giovani, ma non solo. Vogliamo che il palazzo dell'ex municipio diventi un riferimento importante per tutti. Oltre alle organizzazioni locali, ci faremo strada insieme a partner esterni altamente competenti: Opportunity APS e Miq Movimentiamo il Quartiere APS. Queste collaborazioni amplificheranno ulteriormente le possibilità offerte presso il Centro Giovanile che sarà un luogo dove i giovani potranno partecipare a programmi educativi, culturali e artistiche, nonché accedere a servizi di consulenza e orientamento. Ci teniamo a ringraziare per la parte istituzionale il sindaco Manfredi, l'assessore ai Giovani, Chiara Marciani e tutto il suo staff e il consigliere comunale Pasquale Esposito per la fiducia che ci hanno accordato e che siamo sicuri di non deludere».