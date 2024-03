“Patto per la lettura”, intesa tra Comune e associazioni: la firma al Teatro comunale

Sabato 23 marzo alle ore 10,30, presso il foyer superiore del Teatro Comunale “Parravano”, ci sarà la firma ufficiale del “Patto per la lettura”, iniziativa che ha come referente la professoressa Lucia Monaco, e che si pone l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, che operano sul territorio casertano, mettendo in rete tutte le realtà della città.

Sabato saranno presenti il sindaco Carlo Marino, l’assessore alla Cultura, Enzo Battarra, e la professoressa Monaco, oltre ai rappresentanti delle 40 realtà del mondo delle associazioni e della cultura che hanno aderito al Patto.

L’incontro sarà l’occasione per scambiarsi idee utili per realizzare iniziative culturali in città e per calendarizzare gli eventi che sono stati già organizzati. «Si tratta di uno strumento fondamentale per promuovere importanti iniziative culturali, grazie alla sinergia tra Comune e associazioni», ha commentato Marino.

L’appuntamento di sabato prossimo sancirà anche l’inaugurazione della nuova sala situata presso il foyer superiore del Teatro, interamente gestita dal Comune, dotata di circa 60 posti a sedere e di moderna strumentazione tecnologica. L’Amministrazione intende utilizzare questo spazio per iniziative di carattere culturale, anche in collaborazione con le realtà attive sul territorio cittadino.