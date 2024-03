Set blindati, van dai vetri oscurati e massima riservatezza anche per le comparse: la Campania è sempre più “Naphollywood” con l'industria dell'audiovisivo che, con la primavera, sbarca di nuovo anche a Capri, per il film “A simple favor 2” con le belle Blake Lively e Anna Kendrick; Amalfi, Positano e Caserta per la serie Prime Video “Costiera” con il bello di “Grey's Anatomy” Jesse Williams affiancato da Maria Chiara Giannetta; Caserta per la produzione indiana da 75 milioni di dollari “Kalki 2898 AD”.



Diretta da Adam Bernstein, regista di tante serie cult (“Scrubs”, “Breaking bad”, “Better call Saul”, “Fargo”), “Costiera” racconta del ritorno dell'ex marine italo-americano Daniel De Luca (Williams) a Positano per occuparsi della gestione di uno degli alberghi più lussuosi al mondo. Quando la figlia del proprietario dell'hotel scompare in circostanze misteriose, a DD (com'è ribattezzato il protagonista ) il compito di riportarla a casa sana e salva, continuando a prendersi cura degli ospiti dell'albergo. Le riprese continueranno fino alla fine di maggio tra l'hotel 5 stelle Villa Treville di Arienzo, lo splendido ristorante La Sponda e la spiaggia grande, con tappe extra-regione a Sperlonga, l'Argentario e Roma.

Sarà girato interamente tra l'isola azzurra e Roma fino ai primi di giugno, invece, l'atteso sequel del thriller “A simple favor”, che ha incassato cento milioni al botteghino nel 2018, diretto come il primo da Paul Feig e scritto dalla stessa sceneggiatrice Jessica Sharzer (“American horror story”, che stavolta non potrà basarsi sull'omonimo romanzo di Darcey Bell. Il primo ciak sarà battuto il 2 aprile a Capri: ormai vlogger di successo e investigatrice privata part-time, Stephanie (la Kendrick) si ritrova o, meglio, scontra a Capri con Emily, che alla fine del primo film era stata condannata a vent'anni di reclusione per l'omicidio della gemella.



«Il mio personaggio sarà un po' più scaltro, ma alla fine rimarrà fedele a se stesso», spiega l'attrice Kendrick. E il regista sessantenne: «È partito tutto dalla voglia di far muovere i due personaggi in un mondo totalmente diverso. La ragione per cui rimani incollato al primo film è che muori dalla curiosità di conoscere i personaggi e le loro storie e vederli mentre cercano di aggiustare le loro vite. Ora l'Italia cambia il cerchio e, dunque, la storia».

Anche il film è destinato ad approdare ad inizio 2025 sulle piattaforme Prime Video.

Ancora incerto, invece, il destino della maxi-produzione indiana girata alla reggia di Caserta e diretta da Nag Ashwin, ambientata in un futuro distopico in una città immaginaria, Kasi, con protagonista l'enigmatica figura di Kalki, la decima e ultima incarnazione della divinità indù Vishnu.