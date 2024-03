Reggia, il cane carabiniere Luna e il robot “Saetta” incontrano gli studenti

Questa mattina alla Reggia di Caserta, unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno specializzate nella ricerca di droga, armi ed esplosivi e l’unità cane robot dell’Arma dei Carabinieri hanno incontrato gli alunni di alcune classi dell’Itis Francesco Giordani di Caserta. I militari dell’Arma, impegnati nell’ambito degli ordinari servizi di sicurezza svolti presso siti artistici e culturali di rilievo nazionale, hanno trascorso qualche ora in compagnia degli studenti illustrando loro le attività di controllo e prevenzione eseguite attraverso i citati dispositivi. Con la partecipazione dei giovani spettatori, è stata simulata la ricerca di stupefacente che, nella circostanza, è stato nascosto nello zainetto di un militare in abiti civili mimetizzato tra i turisti. Sono bastati pochi istanti al cane “Luna” per individuare il finto “pusher” segnalando al suo conduttore la presenza della droga.

Analogo scenario quello che ha consentito al cane “Pilar“ di fiutare dell’esplosivo posizionato, allo scopo, nei pressi di un’autovettura in sosta.

Particolare curiosità e stupore negli studenti e nelle migliaia di turisti presenti alla Reggia ha destato la presenza delle unità robotiche “Saetta” e “Remi”. In particolare il cane robot “Saetta” e il suo conduttore hanno interagito con i presenti accompagnandoli sino al vestibolo superiore del Palazzo Reale affrontando, con naturalezza, i numerosi gradini dello scalone reale. Il servizio di controllo eseguito dai carabinieri antisabotaggio dei Reparti operativi di Caserta e Roma anche attraverso l’utilizzo del robot cingolato “Remi” è poi proseguito anche in un tratto dei giardini reali.