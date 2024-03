Droga nascosta sotto il sedile dell'auto e a casa: uno in cella, l'altro multato a Orta di Atella

Alla vista dei carabinieri, due giovani hanno tentato di eludere il controllo con strane manovre ma sono stati fermati dai carabinieri in via Martiri Atellani a Orta di Atella: nell'auto, una Ford Fiesta, era nascosta della droga. Uno finisce in carcere, l'altro multato perché alla guida senza patente e assicurazione.

A fermare i due giovani, un 20enne di Orta di Atella e un 23enne di Cardito, sono stati i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Marcianise, insospettitosi dal comportamento dei due in una zona, tra l'altro, molto vicina al “Parco Verde di Caivano”, nota zona di spaccio.

Appena fermati, l'atteggiamento nervoso dei due giovani, ha spinto i carabinieri ad una perquisizione personale e veicolare. Ed ecco la sorpresa: sotto il sedile del 23enne passeggero è stato trovato un porta occhiali con all’interno 28 stecche di hashish per un peso complessivo di gr. 70.04 e nel suo portafogli la somma di 190 euro, ritenuti provento di attività illecita. Da qui il controllo anche nell'abitazione del 23enne dove i militari hanno sequestrato marijuana per un peso complessivo di 396 grammi oltre a due coltelli di fattura artigianale con sistema di taglio di precisione e un bilancino di precisione.

Il 20enne conducente dell'auto è stato multato perché era alla guida senza patente e l’autovettura priva di copertura assicurativa, il 23enne, invece, dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.