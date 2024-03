Caserta, due arresti alla rotonda di San Nicola la Strada: sgominata piazza di spaccio

La polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nei giorni scorsi, alla rotonda di San Nicola la Strada, due cittadini extracomunitari di origine gambiana, di 24 e 29 anni, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito ad alcune segnalazioni pervenute, sono stati intensificati i servizi di controllo dei falchi della squadra mobile, che hanno osservato, nell’area in questione, i movimenti sospetti di alcune persone, tra cui acquirenti. In una prima occasione, i poliziotti hanno notato lo scambio di hashish avvenuto tra un soggetto ed il gambiano 24enne, con numerosi precedenti specifici ed irregolare sul territorio nazionale, in seguito a perquisizione trovato in possesso di altro stupefacente.

Il giorno successivo, il 29enne, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, anch’egli con numerosi precedenti specifici, è stato visto cedere stupefacente ad un ragazzo. Perquisito, è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro, in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita.

In seguito alle convalide degli arresti, l’autorità giudiziaria ha sottoposto i due indagati all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana e all’obbligo di dimora nei comuni di domicilio, in attesa di giudizio.