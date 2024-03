Spaccia in città, i carabinieri lo sorprendono: finisce ai domiciliari

È stato visto mentre cedeva della droga a un acquirente, riuscito ad allontanarsi prima dell’intervento dei carabinieri, il 51enne pusher arrestato dai carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Caserta. L’uomo, accusato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, è stato sorpreso dai militari, in abiti civili e a bordo di autovettura “civetta”, mentre transitava in via dei Giardini Reali, mentre consegnava un involucro a un giovane, riuscito ad allontanarsi prima dell’intervento dei carabinieri, ricevendo in cambio delle banconote.

Bloccato e perquisito, il 51enne casertano è stato trovato in possesso di una pochette contenete quattro “tocchetti” di hashish per un peso complessivo di 19.27 grammi, sette involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 2,28 grammi, nonché 165 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Le successive perquisizioni veicolari e domiciliari hanno dato esito negativo. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.