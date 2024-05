Al via le operazioni per l’organizzazione degli esami di Stato nelle scuole secondarie superiori di secondo grado in provincia di Caserta. La dirigente dell’ambito territoriale, Monica Matano, ha inviato ai dirigenti scolastici la configurazione delle commissioni con i relativi tabulati con il numero di candidati, interni ed esterni, che sosterranno gli esami e l’abbinamento delle classi quinte.

Gli studenti che parteciperanno all’esame di Stato quest’anno sono 11.621, di cui 11.319 candidati interni e 302 privatisti. Le commissioni saranno 304 così come il numero dei presidenti. Ci saranno due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. Si partirà il 19 giugno con la prova di italiano e il 20 giugno con la seconda prova che riguarderà le discipline che caratterizzano il corso di studi. Il colloquio si svolgerà dopo gli scritti e partirà con la discussione multidisciplinare di un argomento presente nella lista dei materiali preparati precedentemente dalla commissione. Nell'ambito del colloquio il candidato dovrà anche trattare le esperienze Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) svolta nel percorso degli studi e argomenti di Cittadinanza e Costituzione. La commissione sarà composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni. Il voto massimo che si potrà prendere è 100 mentre il voto minimo 60. Il credito scolastico avrà un peso di 40 punti mentre le due prove scritte e il colloquio orale saranno valutate con l'assegnazione fino a un massimo di 20 punti ciascuna.

Dai tabulati diffusi dall’Ufficio scolastico provinciale si riportano i dati relativi agli studenti impegnati agli esami di Stato negli istituti secondari superiori di Caserta città: liceo “Manzoni” (392 candidati); istituto “Giordani” (348, compresi gli studenti delle classi serali); liceo “Diaz” (330, compresi i candidati della sede aggregata di San Nicola la Strada); istituto superiore “Buonarroti” (260, compresi gli studenti delle classi serali); istituto “Ferraris” (175); liceo artistico di “San Leucio” (169); istituto “Mattei” (139); liceo “Giannone” (136, compresi i candidati della sede aggregata di Caiazzo); istituto “Terra di Lavoro” (114).

Il primato provinciale spetta al liceo Fermi di Aversa con ben 445 studenti che sosterranno l’esame di Stato. Tra i comuni con le scuole con il maggior numero di candidati esterni assegnati dall’ufficio scolastico provinciale, ci sono quelli di Aversa, Caserta, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Castel Volturno, Teano e Vairano. La commissione con il maggior numero di candidati spetta all'istituto paritario tecnico economico “Future's Institute” di Marcianise con 68 candidati all'indirizzo amministrazione finanza e marketing. A seguire il corso serale dell'istituto “Buonarroti” di Caserta con 63 studenti per l'indirizzo agrario; l'istituto paritario Centro scolastico “La Madonnina” di Casapulla con 63 candidati per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing.

La commissione con il minor numero di candidati, invece, spetta all'istituto professionale alberghiero di Teano con 17 alunni, di cui 12 sosterranno l'esame per l’indirizzo servizi Cucina e 5 per servizi Sala. La quinta classe con il minor di alunni candidati è la 5A dell'istituto professionale industria e artigianale di Alife con 7 studenti dell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Saranno operative, infine, commissioni d'esame anche nelle sedi carcerarie della provincia. A Santa Maria Capua Vetere con il liceo artistico, indirizzo Design, arte e arredamento con 4 candidati; a Carinola con l'istituto professionale alberghiero con 35 candidati; Arienzo con l'istituto tecnico economico con 6 candidati all'indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Intanto entro il 15 maggio i consigli di classe delle classi quinte dovranno elaborare un documento che esplicita i contenuti, i criteri, gli strumenti di valutazione e gli obiettivi raggiunti a cui la commissione d'esame dovrà attenersi per lo svolgimento dell'esame.