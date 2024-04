Napoli, spaccio di droga a Porta Nolana: arrestato pusher 60enne

Nel pomeriggio di martedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro all’angolo con vico Rotto al Lavinaio, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un pacchetto di caramelle posto nell’intercapedine di un muro, lo ha consegnato ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 165 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre nel pacchetto di caramelle hanno rinvenuto 37 involucri contenenti circa 5,5 grammi circa di cocaina.

Per tali motivi, il 60enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.