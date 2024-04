Bagnoli, arrestati due spacciatori con mezzo chilo di droga in auto

I carabinieri della stazione di Bagnoli hanno arrestato due uomini, entrambi di Casalnuovo di Napoli. I trentenni sono stati arrestati per detenzione di droga.

Durante un controllo lungo viale della Liberazione, i militari hanno fermato due persone in una Smart. L’agitazione che tradivano era curiosa, considerato che i documenti dell’auto sembravano in ordine. Così, i carabinieri hanno perquisito entrambi.

In auto oltre mezzo chilo di marijuana: 630 grammi di erba imbustata, pronta per essere dosata. E ancora 350 euro in contanti ritenuto provento di spaccio e un bilancino di precisione. In manette Alessandro Terracciano e Giuseppe Gargiulo, già noti alle forze dell’ordine. Nell’abitazione di Terracciano altri 170 grammi della stessa sostanza.

I due sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.