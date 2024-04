Napoli, droga e denaro contante addosso: arrestato

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, passando in via Nazionale all’angolo con via Parma hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha tentato di sottrarsial controllo ma è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di una stecca di hashish e 425 euro.

Nell’autovettura, invece, sono state rinvenute altre 6 stecche della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 21 grammi, diverso materiale per il confezionamento e 1400 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Quindi, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.