Napoli, a confronto con Roma e Milano sulla «Città dei 15 minuti»

Il Comune di Napoli, rappresentato dalla Vicesindaco Laura Lieto, ha preso parte alla tavola rotonda sulla «Città dei 15 minuti» organizzato dal Comune di Roma con Carlos Moreno presso l'Università Roma Tre.

La premessa, si spiega in una nota di palazzo San Giacomo, è il consolidamento dell'alleanza tra le Amministrazioni comunali delle principali città italiane sul tema della transizione e della prossimità. Un impegno concreto verso la creazione di nuove centralità per migliorare la qualità di vita dei cittadini con più servizi e spazi pubblici di qualità.

Un'opportunità resa possibile, anche, dagli investimenti del Pnrr e che indirizza le linee dello sviluppo urbano delle città verso una maggiore uniformità dei servizi, delle attrezzature e della qualità urbana. Lieto ha fatto il punto ricordando come il Comune di Napoli stia lavorando in questa direzione con i grandi interventi di riqualificazione degli insediamenti residenziali pubblici, i Piani Urbani Integrati delle Vele di Scampia e di Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio, il nuovo ecoquartiere di Ponticelli che sostituirà i Bipiani post-sisma, i Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare ) di Marianella e Toscanella, gli interventi di sostituzione edilizia di Chiaiano e di Soccavo, sono solo alcuni esemi.

In tutti questi casi l'intervento edilizio è accompagnato dall'insediamento di nuovi servizi di prossimità, spazi per il tempo libero lo sport, la formazione e la scuola.

Spazi verdi e orti di diretta gestione delle comunità insediate, per concretizzare un'idea dell'abitare più ampia che superi l'idea che sia sufficiente avere un tetto sulla testa.

A questo si accompagna il lavoro dell'assessorato allo Sport e pari opportunità sulle attrezzature sportive, 3 palestre e 4 piscine già recuperate in questi anni, mentre termineranno entro un anno i lavori di recupero della Piscina Galante di Scampia e la Piscina Prota-Giurleo di Ponticelli.

Aumenta, in questa direzione anche l'offerta di asili nido, 66 quelli comunali di cui 21 a gestione indiretta. Grazie al lavoro degli uffici e dell'assessorato all'Istruzione, sono state intercettare risorse Pnrr che hanno consentito quest'anno l'apertura di 3 nuovi Asili Nido: uno nell'Ex Eca nel quartiere Materdei, uno in un bene confiscato alla criminalità organizzata nella Municipalità 4 nel quartiere di San Carlo all'Arena, uno nella sede dei Servizi Sociali di Via Vincenzo Valente nel quartiere di Miano.

È in fasi di finalizzazione anche un lavoro di pianificazione triennale che consentirà di ampliare i posti esistenti e di lavorare su prossime aperture. I servizi pubblici, come nidi e spazi per lo sport (ma non solo) sono alla base della qualità della vita dei quartieri della città.

A questi va affiancato un investimento nelle connessioni, e quindi nel trasporto pubblico per fare in modo che la prossimità non si trasformi in ghettizzazione. In questo senso, l'impegno dell'assessorato ai trasporti per l'apertura ormai prossima della linea 6, della stazioni Centro Direzionale e Tribunale, l'incremento dei nuovi treni e del sistema di mobilità leggera Brt traccia la strada verso una città sempre più inclusiva e connessa.