Napoli, sorpreso a vendere droga a Porta Nolana: in arresto un 49enne

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carmignano, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un pacchetto di sigarette posto nell’intercapedine di un muro, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina, occultati nella bocca, e di 145 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; nel pacchetto di sigarette, invece, sono stati rinvenuti altri 7 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 1,5 grammi.

Per tali motivi, l’indagato, il 49enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.