Quentin Tarantino non girerà più "The Movie Critic". «Ha semplicemente cambiato idea»

Quentin Tarantino non girerà più "The Movie Critic", annunciato come il suo decimo e ultimo film. Secondo fonti a lui vicine, il regista non intende proseguire con le sceneggiature.

Cosa sappiamo del film

Al Festival di Cannes 2023, Tarantino aveva fornito nuovi dettagli sulla pellicola: sarebbe stata ambientata a Los Angeles nel 1977, anno in cui uscì uno dei suoi film di culto, di cui parla anche nel memoir Cinema Speculation, ovvero Rolling Thunder di John Flynn.

«Sarà basato su un tizio che ha davvero avuto una vita pazzesca, ma senza mai diventare realmente famoso - aveva dichiarato il regista - e che si è ritrovato a scrivere recensioni per un giornale porno. Scriveva di film di massa, era il critico di serie B di quella rivista. Penso che fosse un buon critico. Era cattivo come l’inferno. Le sue recensioni erano un incrocio tra il primo Howard Stern e quello che Travis Bickle (il personaggio di Robert De Niro in Taxi Driver ndr)».

Gli attori: Brad Pitt tra i protagonisti?

Brad Pitt, premio Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in "C’era una volta a… Hollywood", film del 2019, era stato ingaggiato per questo nuovo progetto, forse tra gli attori protagonisti, anche se non è mai stato chiarito.

Incertezze continue sul film

«Non posso dirvi niente finché non vedrete il film. Sono tentato di fare alcuni monologhi dei personaggi in questo momento, ma non lo farò», aveva detto Tarantino al Festival di Cannes nel 2023. «Dovete solo aspettare e vedere». Non è la prima volta che il regista non porta a termine un suo progetto cinematografico. Nel 2014 aveva cancellato per un breve tempo l’ottavo film "The Hateful Eight" dopo che una bozza della sceneggiatura era trapelata online a seguito della condivisione con un piccolo gruppo di attori.

Dopo averlo definito un «tradimento» e aver detto che non voleva più continuare a girare il film, Tarantino lo aveva comunque realizzato e fatto uscire nel 2015.

Non è improbabile, dunque, che torni sui suoi passi anche con "The Movie Critic".