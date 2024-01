Norman Jewison, morto il regista di Jesus Christ Superstar: aveva 97 anni

Addio al regista canadese Norman Jewison, che ha diretto film memorabili come «La calda notte dell'ispettore Tibbs», «Il violinista sul tetto», «Jesus Christ Superstar», «Rollerball», «Agnese di Dio» e «Stregata dalla luna». Si è spento nella sua casa di Los Angeles all'età di 97 anni sabato 20 gennaio, come ha annunciato il pubblicista Jeff Sanderson a nome della famiglia. Tra gli anni Sessanta e gli Ottanta Jewison - autore progressista di un cinema di impegno civile e tecnicamente molto innovativo - ha collezionato una serie di meritati successi e sette candidature agli Oscar, oltre all'Orso d'argento alla regia nel 1988 al Festival di Berlino per «Stregata dalla luna» e al prestigioso premio Irving G. Thalberg, assegnatogli nell'ambito degli Academy Awards nel 1999 come riconoscimento alla carriera.

Chi era

Nato a Toronto il 21 luglio 1926, dopo la laurea nel 1950 Norman Jewison si trasferì a Londra, dove in due anni apprese le regole del mestiere di autore televisivo alla Bbc.