Brad Pitt, nuovo amore: «Convive con Ines de Ramon e con lei fa sul serio». La prima relazione dopo il divorzio da Angelina Jolie

È ufficiale, Brad Pitt è innamorato e con Ines de Ramon fa sul serio. La coppia è andata a convivere ed è pronta a trascorrere la vita insieme, sotto lo stesso tetto. La bella 30enne è riuscita a fare breccia nel cuore dell'attore sex symbol e adesso sarà difficile soffiarglielo. Una notizia che ha infranto i sogni di milioni di donne: ormai la chance di poter vivere una storia d'amore con il duro di "Fight Club" è perduta perché Brad Pitt da oggi in poi non avrà occhi che per la sua Ines.

La convivenza

Tra i due innamorati ci sono quasi 30 anni di differenza, ma pare che alla coppia questo non interessi e di certo l'età non ostacola la loro voglia di viversi e stare insieme, ormai anche sotto i riflettori. Il viso di Ines de Ramon non è così sconosciuto a Hollywood. La fidanzata di Brad Pitt è l'ex moglie di Paul Wesley, noto al grande pubblico per aver interpretato Stefan Salvatore nella serie televisiva "The Vampire Diaries".

Gli ex coniugi sono stati insieme dal 2019 al 2022, anno in cui Ines, designer di gioielli, ha iniziato a frequentare l'ex marito di Angelina Jolie.

Secondo una fonte, coome riporta People, «l'attore adesso sarebbe felicissimo e fa sul serio con Ines. È la prima storia sera di Brad dopo il divorzio da Angelina Jolie». Ines è felicissima del grande passo in avanti fatto dal fidanzato... ma infondo, chi non lo sarebbe al posto suo?

Chi è

Ines de Ramon è la vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita KoInes. Si è laureata in economia aziendale all'Università di Ginevra nel 2013. Ha lavorato per Christie's e per il gioielliere svizzero De Grisogono. E' stata sposata con Paul Wesley, attore di "The vampire diaires" in gran segreto. I due si sono sposati nel febbraio 2019. Erano fidanzati dal novembre 2017. A settembre 2022 hanno annunciato la separazione.