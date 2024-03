Ancora chitarre fuori dai foderi per la nuova stagione del rock in Irpinia. Domani sera (ore 21) all’ex cinema Eliseo di Avellino secondo appuntamento con Out Here, il festival organizzato dalle associazioni Fitz e Sometimes Collective. E l’appuntamento sarà duplice tra la via Emilia ed il west direbbe Guccini.

Sono infatti attesi i bolognesissimi Leatherette e, soprattutto, gli inglesissimi Memorials. In apertura, dj set dell’irpino Vinyl Gianpy (qualche biglietto ancora disponibile su Ticketone». Gli italiani possono contare un fan particolare: Iggy Pop passa volentieri i loro brani durante il suo programma per Bbc6. Basterebbe già questo a destare la curiosità sui cinque ragazzi Andrea (chitarra), Francesco (batteria), Jacopo (sassofono), Marco (basso) e Michele (voce e chitarra), riunitisi a Bologna nel 2018: “cinque ragazzi timidi che a volte scendono dal palco e prendono a pugni la gente”.

L’idea del nome deriva da Warm Leatherette, storico singolo di The Normal. Il nome suonava come una presa in giro della musica rock e del culto delle rockstar: la “finta” pelle come dispositivo per l’autoironia, qualcosa di economico, punk, di cui vergognarsi. Il suono di Leatherette si è evoluto e si è arricchito nel tempo, combinando atmosfere jazz, esplosioni punk e suggestioni no wave. Nel 2021 Leatherette è entrata a far parte del roster di We were never being boring ed ha pubblicato Mixed waste, il loro Ep di debutto composto da 4 canzoni e accompagnato da una fanzine che includeva un’edizione deluxe comprendente altre 6 tracce demo scaricabili. Il 14 ottobre 2022 il loro primo album Fiesta, con in copertina un riferimento alle corse dei tori di Pamplona. L’ultima creatura è Small Talk. che affina ancor di più il suono della band, tra post punk, rock e jazz, con quel sax che vaga in libertà su chitarre decise e ritmiche essenziali. L’album è stato registrato in presa diretta, dalla crew di Bronson Recordings di Ravenna e mixato da Chris Fullard, mantenendo viva quella foga che emerge nei concerti live.

È la spontaneità la dote che colpisce di più dei Leatherette, quella sfrontatezza con cui sono capaci di reinterpretare gli spunti delle molte band di riferimento con uno stile personalissimo.

Il pezzo forte della serata sono i Memorials progetto nato a Brighton dalla collaborazione tra Verity Susman (Electrelane) e Matthew Simms (già Wire, It hugs back, Better corners). La loro musica è una combinazione sapiente di brani multi strumentali, freakout psichedelici e loop di nastri risuonati dal vivo. Il risultato è stato il doppio album “Music For Film: Tramps & Women Against The Bomb”, che unisce le due colonne sonore dei documentari omonimi riuscendo nell’impresa di forgiare un suo unico e peculiare immaginario cinematografico-sonoro composto da canzoni di protesta (i testi di Women against the bomb sono stati scritti a partire dalla prospettiva delle attiviste anti-nucleare del Greenham Common Women’s Peace Camp) pop elettronico intriso di fuzz, improvvisazioni noise. Apprezzato già su palchi importanti come quello dei festival LeGuessWho? e del Manchester Psych Fest, il duo è impegnato in un tour che sta toccando le città ed i club più importanti d’Europa e non solo.

«C’è soddisfazione da parte degli organizzatori dopo il sold-out del primo concerto dei Vanishing Twin: «Siamo soddisfatti di come ah risposto il pubblico e di come la struttura si sia prestata ad accogliere questo tipo di manifestazione in tutti i suoi dalla sala al foyer» commenta Lello Pulzone di Fitz. I prossimi appuntamenti con Out Here sono: il 17 maggio con il duo composto da Francesca Bono e Vittoria Burattini. Nella stessa sera si esibirà Marta Del Grandi. La serie di eventi si chiuderà il 23 maggio con il live di Le Cri Du Caire.