Deposizione della corona fiori e feste di quartiere per il 25 aprile

Alle 10 di stamattina per il 25 aprile si è svolta la cerimonia istituzionale promossa congiuntamente da Prefettura, Comune e Provincia di Avellino, in collaborazione con il 232° Reggimento trasmissioni e le forze dell'ordine. A via Matteotti la deposizione della corona d’alloro e gli interventi delle personalità pubbliche. Un’occasione, questa, che potrebbe rappresentare il momento dei saluti alla città per Paola Spena. Contestualmente al programma istituzionale, a cominciare dalle 11, negli spazi della villa comunale, sul corso cittadino, la Cgil e l’Anpi al un sit-in che punta a commemorare la Resistenza e, allo stesso tempo, a sensibilizzare alla tutela dei valori della Carta costituzionale. A partire dalle 11.30, inoltre, da piazza Libertà corteo organizzato dal Collettivo studentesco irpino. Alle 12 nel quartiere Valle, nelle aree esterne della parrocchia di Santa Maria Assunta, il gruppo avellinese di Legambiente darà vita a Questo è il fiore, un momento di coinvolgimento e di sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente dedicato, in particolar modo, ai più piccoli. Sempre nel rione, da mezzogiorno e fino alle 20, l’associazione Arci Avellino terrà il Pranzo di quartiere. Un’occasione conviviale e, come sottolineano gli organizzatori, inclusiva, tra cibo, arte e sano divertimento.