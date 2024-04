25 aprile a Napoli, l'urlo di piazza Carità: «Viva l'Italia antifascista»

«Viva l'Italia antifascista», è il grido che si è levato in piazza Carità a Napoli mentre era in corso la celebrazione per ricordare il 25 Aprile, giorno della Liberazione.

In una piazza affollata nonostante la pioggia intensa, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto, Michele di Bari, e i vertici delle forze dell'ordine, hanno deposto corone alla stele in memoria di Salvo D'Acquisto.

Nel corso della cerimonia la piazza ha anche intonato a più riprese Bella Ciao, canto dei partigiani.

«Il mondo del lavoro non può che celebrare a Napoli, la prima città liberata in Europa dal nazifascismo, il 25 aprile. E parafrasando Sandro Pertini, la libertà, se non è accompagnata da giustizia sociale, è monca. A Napoli ancor di più le ingiustizie vanno combattute con una lotta decisa alla disoccupazione e alla precarietà». Così Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli, a margine delle celebrazioni ufficiali in piazza.