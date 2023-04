Torna Benevento in fiore, tre giorni dedicati al green

Riflettori accesi per Benevento in fiore, la mostra-mercato dedicata al giardinaggio, alla botanica, all'artigianato e al benessere naturale. Anche quest'anno la location scelta per la manifestazione sarà la splendida Villa Comunale, vero polmone cittadino della zona alta della città. La rassegna floreale si terrà dal 19 al 21 maggio ed è organizzata dalle associazione Sannitamania e il Sannita, con il patrocinio del Comune di Benevento e della Regione Campania.

L'evento, giunto alla sua sesta edizione, è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore, e punta a valorizzare il settore florovivaistico. Dopo il boom di presenze degli scorsi anni, anche per questa sesta edizione la città all'ombra della Dormiente sarà per tre giorni la capitale dello shopping green, con la mostra floreale che oltre a proporre vivaisti selezionati, è mirata a fornire ai visitatori consigli su come abbellire uno spazio verde e a far scoprire degli espedienti per rendere il proprio giardino un angolo di paradiso.