Asia, cinque nuovi automezzi per lo spazzamento

Sono stati inaugurati questa mattina presso la sede di via Ponticelli cinque nuovi automezzi che da oggi entrano a far parte della flotta aziendale Asia, società che si occupa delle gestione dei rifiuti in città. Si tratta di cinque porter con vasca per le operazioni di spazzamento. Sono 42, nell’ultimo triennio, i nuovi veicoli acquistati dall’azienda per migliorare le performance del servizio ed aumentare sostenibilità ambientale e sicurezza degli operatori.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, l’amministratore unico dell’Asia Donato Madaro, l'assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca e il presidente del consiglio comunale Renato Parente. «Abbiamo rinnovato la fiducia per altri tre anni all’amministratore Madaro perchè siamo passati da una posizione debitoria ad una plusvalenza di 100mila euro» dichiara il sindaco Clemente Mastella.

L’amministratore unico Madaro ha invece parlato dei prossimi obiettivi dell’azienda in particolar modo legati ai progetti finanziati dai fondi Pnrr. «Dobbiamo occuparci del primo impianto per ottimizzare la raccolta differenziata sul territorio. A seguire attendiamo l'evoluzione sul non differenziato con l'impianto di Casalduni. A breve l'implementazione della Tarip e altre due isole ecologiche e un centro del riuso» spiega Madaro.