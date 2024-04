«Girovaghi per natura», con Lipu ad Acquafredda

Domenica 28 aprile iniziativa della Lipu a Benevento lungo la pista ciclopedonale “Acquafredda” per scoprire le aree verdi intorno alla città. La proposta rientra nell'agenda di «Girovaghi e girovaghe per natura», serie di appuntamenti incentrati sul piacere di camminare, di concentrarsi sui propri passi e di liberarsi per un po' dai pensieri quotidiani.

Un’occasione anche per scoprire piante e animali e per affezionarsi ancora di più alle aree verdi che abbiamo vicino e garantire la loro conservazione.

La pista ciclopedonale “Acquafredda” da Pezzapiana porta verso la contrada San Francesco, dove i partecipanti avranno anche l'occasione di visitare alcuni campi agricoli coltivati in maniera ecocompatibile nel pieno rispetto della natura.

L'escursione, gratuita, toccherà un'area meno conosciuta dell'Oasi «Zone Umide Beneventane», ubicata a monte della città di Benevento lungo il fiume Calore. L’appuntamento è alle 10 all'inizio della pista ciclopedonale, lungo via Valfortore.