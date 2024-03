Una giornata storica quella di ieri per Villa Literno: l'area Soglitelle diventa ufficialmente oasi nazionale della Lipu. Proprio in occasione della "Giornata mondiale della natura 2024", il Comune di Villa Literno e l'Ente riserve naturali regionali "Foce Volturno-Costa di Licola-Lago di Falciano" hanno presentato con la Lipu il piano pluriennale per la tutela e la valorizzazione delle zone umide di Soglitelle e firmato la Convenzione per garantire la coesistenza tra uomo e natura.

APPROFONDIMENTI Treni, guasto e maxi ritardi, la rabbia dei pendolari: «Sequestrati e sotto stress» Sottopasso pedonale allarme infiltrazioni: «Disagi quando piove» Incendio nel cementificio Colacem a Maddaloni, arrivano i vigili del fuoco

In passato l'area era in mano ai bracconieri ed alla criminalità, luogo di abbandono di rifiuti e di caccia agli uccelli migratori. Poi, grazie alla Lipu, l'area fu sequestrata dai carabinieri e la Regione Campania vi istituì la riserva naturale, su suoli divenuti di proprietà del Comune, in collaborazione con l'allora ministero dell'Ambiente, e dell'Ente riserve. L'inizio del cambiamento risale al 23 gennaio del 2005, ma oggi concretamente un luogo un tempo sottratto alla criminalità, trasformato in luogo di legalità, viene battezzato paradiso naturalistico. La riserva naturale sarà aperta alle comunità locali, realizzando programmi di educazione ambientale per le scuole e sperimentando sul territorio le buone pratiche ambientali. Ugo Faralli e Gennaro Esposito, rispettivamente responsabile nazionale Oasi e riserve e coordinatore Progetto Soglitelle della Lipu, hanno illustrato l'impegno della Lipu sul territorio.

«Siamo stati sempre consapevoli che oltre all'attività repressiva occorresse quella divulgativa hanno detto La Lipu ha sempre pensato che bisognasse essere inclusivi, coinvolgere i vari soggetti per arrivare ad un obiettivo condiviso».

«Oggi è una bella giornata, ciò che sembrava difficile ieri invece oggi è stato realizzato ha affermato Valerio Di Fraia, sindaco del Comune di Villa Literno La nostra è una realtà difficile e complicata, anche se ormai da anni ci stiamo attivando per la rinascita e il riscatto di tutto il nostro territorio. Quello di oggi è un nuovo ed importante obiettivo raggiunto. La ripresa dell'oasi Soglitelle è davvero qualcosa di importante e tutto questo contribuirà anche ad un incremento del turismo locale».

Gli articoli 9 e 41 della Costituzione sono stati invece al centro dell'intervento di Giuseppe Castaldo, prefetto di Caserta, che ponendo l'accento sulla legalità ambientale ha anche ricordato il senso delle parole che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a Caserta, ha pronunciato ossia «l'impegno ambientale come impegno comune». Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania si è soffermato «sul ruolo della Regione Campania e sull'importanza e la necessità di riscattare il buon nome, attraverso l'educazione dei giovani e l'esempio da parte degli adulti, e la reputazione di ogni singola parte di questo territorio». Soglitelle è in assoluto, a livello nazionale, il primo bene confiscato gestito dalla Lipu.

«Per Ente riserve, questa è una giornata di grande importanza, non solo in termini naturalistici dice il commissario straordinario Giovanni Sabatino ma anche per ciò che ci accingiamo a sottoscrivere oggi. Da territorio di degrado, di sistematica illegalità diffusa, con l'impegno di tanti, sta diventando il simbolo di un riscatto sociale per l'intera comunità». Di fondamentale importanza anche il ruolo dei carabinieri forestali nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia del territorio. «Il ruolo dei carabinieri forestali ha spiegato Ciro Lungo, comandante della Regione carabinieri forestale Campania è quello di presenza silente, ma di costante attenzione».

Sulla valorizzazione dei beni confiscati e dei beni ambientali è intervenuto Giovanni Allucci, amministratore delegato Agrorinasce, Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, di cui Villa Literno è Comune socio: «Agrorinasce è nata 26 anni fa allo scopo di valorizzare il territorio a partire dai beni confiscati ha chiarito Su Soglitelle, insieme al partenariato istituzionale formatosi con il progetto "Volo libero", ci siamo resi conto delle potenzialità dell'area, e oggi il fatto che diventi un'oasi con tanti partner istituzionali è un importante segno di cambiamento». Importante in questo progetto anche il ruolo della scuola con la presenza di Beatrice Tavoletta, dirigente dell'istituto comprensivo "Leonardo da Vinci". Presente anche Alessio Usai, ornitologo Stazione monitoraggio fauna "Variconi e Soglitelle Igf". Un altro grande appuntamento è previsto per il 15 marzo con la presenza del console americano che visiterà i beni confiscati a Casal di Principe.