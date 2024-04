San Tammaro, cavalli e cavalieri tornano al Real Sito di Carditello

Tornano i cavalli nel suggestivo galoppatoio del Real Sito di Carditello, dopo i lavori di restauro che hanno interessato il parterre. La Reggia di Carditello (San Tammaro, Caserta), domenica 28 aprile, ospiterà la settima edizione della manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri.

Uno spettacolo grandioso - gratuito e aperto al pubblico - per rivivere il carosello storico con l'esibizione del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara.

Il reparto di formazione del Gruppo Squadroni “Pastrengo” sarà protagonista dell’esibizione conclusiva, rievocando gloriose pagine di storia in un susseguirsi di rapide evoluzioni e complessi intrecci, tratti dalle tradizionali figure del carosello.

«Una iniziativa - dichiara Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - che conferma l’antica vocazione equestre della Reale Delizia borbonica ma, allo stesso tempo, rilancia le ambizioni della Fondazione, nell’ambito del piano di sviluppo promosso dalla nuova governance.

Il nostro obiettivo è promuovere la destinazione Carditello come meta culturale e turistica, attraverso un programma di eventi nazionali e rievocazioni storiche per arricchire la nostra proposta».

Non solo cavalli, dunque, ma anche degustazioni di prodotti enogastronomici, area pic-nic nel boschetto, rievocazioni e incursioni teatrali, stand dedicato alla campagna “Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente!”, promossa della Fondazione Umberto Veronesi.

«Carditello può e deve diventare un volano di sviluppo per l’intero territorio, realizzando un hub di imprese agricole per riaffermare l’identità della Campania Felix. La Reggia - conclude il presidente Maddaloni - è un brand naturale, capace di esprimere nell’immaginario dei visitatori i valori della legalità, dell’inclusione sociale e del benessere psicofisico».

Il programma 2024 di Cavalli & Cavalieri è particolarmente ricco: sabato 27 aprile, Visite accompagnate (ore 15 e ore 16), Promenade scenica in costume storico a cura di “Danzando nel Tempo” (ore 17); domenica 28 aprile, Saluti istituzionali e, a seguire, “Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo” (ore 10), Visite accompagnate (ore 12.30, ore 15 e ore 16), Rievocazioni storiche a cura di “Antiqua tempora” e “1° Reggimento Re” (ore 12.30), Incursioni teatrali a cura de La Mansarda - Teatro dell’Orco (ore 16).