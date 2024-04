Prende corpo il progetto della pinacoteca comunale. Ieri il sindaco Francesco Lavanga ha firmato il decreto di nomina del direttore della nuova struttura. La scelta è caduta su Pasquale Sorrentino, artista locale e docente di Arte nelle scuole superiori. «Una scelta maturata in considerazione dell’esperienza, delle competenze e della professionalità del professore Pasquale Sorrentino. A lui chiediamo di dare un’identità unica e riconoscibile alla pinacoteca e di farne un luogo in cui poter coniugare e valorizzare il nostro passato con la contemporaneità», ha affermato il sindaco.

APPROFONDIMENTI Valle di Maddaloni, l'acquedotto Carolino ora splende con rispamio energetico Bilancio: ok in Consiglio, manovra da 312 milioni Castel Volturno: allarma auto “fantasma”, il sindaco Petrella: «Servono risorse»

L’approvazione delle linee guide e la nomina del direttore sono il punto di partenza per una nuova e più ricca programmazione culturale. «È un obiettivo a cui teniamo molto perché siamo convinti che non c’è interesse a visitare un luogo se non vi si ritrova un’offerta culturale, ha concluso Lavanga. La pinacoteca sarà intitolata a Claudio Di Lorenzo, stimato pittore e artista mondragonese, appassionato cantore con le proprie opere delle bellezze della sua città.

Domani intanto la città si appresta ad avviare le celebrazioni di un altro importante appuntamento di fede, cultura, tradizione e devozione: i 400 anni della presenza del quadro della Vergine Incaldana. L’icona della patrona, completati i lavori di restauro, sarà benedetta da papa Francesco in piazza san Pietro, nel corso dell’udienza generale del mercoledì. Per l’occasione a Roma saranno presenti centinaia di pellegrini guidati dallo stesso sindaco Lavanga e dal vescovo diocesano Giacomo Cirulli. Tornerà a Mondragone sabato pomeriggio e la notte tra sabato e domenica vi sarà una veglia di preghiera al santuario del Belvedere. Domenica il via ai festeggiamenti con un corteo fino in piazza Umberto dove il cardinale Emil Paul Tscherrig, già nunzio apostolico in Italia, celebrerà una messa che sarà seguita dall’intronizzazione dell’icona nella basilica dove è custodita. I festeggiamenti andranno avanti fino al mercoledì successivo. Per l’occasione, è stata disposta la chiusura delle scuole cittadine nei giorni di lunedì e martedì.